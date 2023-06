Número de suspeitos detidos em ataque a esquadras no Vietname sobe para 46

As seis pessoas entregaram-se e confessaram o envolvimento no ataque, de acordo com a mesma nota.

O Ministério da Segurança Pública sublinhou que as detenções de terça-feira à noite marcam a terceira entrega voluntária de suspeitos do ataque, que ocorreu nas primeiras horas da manhã de domingo na cidade de Cu Kuin, na província de Dak Lak.

O Ministério, que nos últimos dias forneceu informações mínimas sobre este acontecimento insólito, sublinhou que a normalidade regressou à província de Dak Lak, embora a polícia esteja à procura de mais suspeitos e encoraje os envolvidos a entregarem-se para um melhor tratamento judicial.

A imprensa controlada pelo Governo também não forneceu mais pormenores ou possíveis motivos para o ataque, algo pouco habitual num país onde a posse de armas de fogo é proibida e o acesso ao `mercado negro` é muito limitado.

Entre os mortos contam-se quatro agentes da polícia, dois dirigentes municipais e três civis, embora as autoridades não tenham informado se houve também vítimas entre os atacantes.

As imagens divulgadas por alguns meios de comunicação social vietnamitas mostraram vários suspeitos algemados, bem como as espingardas e facas com que atacaram as esquadras da polícia.

Há décadas que as montanhas centrais onde ocorreu o incidente são um dos pontos quentes do Vietname, com confrontos por causa de terras e de várias minorias étnicas que se opõem ao regime comunista, especialmente os chamados "Montagnards", um grupo multiétnico que lutou do lado pró-norte-americano durante a guerra.

Além disso, nos últimos anos, têm-se registado conflitos entre minorias étnicas locais e membros do grupo étnico maioritário Kinh, bem como conflitos por causa da posse de terra.

Os confrontos por causa da confiscação de terras, que os aldeões consideram injustas, são um dos raros motivos de confronto entre as autoridades e a população vietnamitas.