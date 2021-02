Número de vacinas prometidas pela AstraZeneca continua abaixo do acordado

Até hoje, foram distribuídas nos 27 países da União Europeia cerca de 18,5 milhões de vacinas. É um número abaixo das expectativas, com as farmacêuticas a alegarem problemas de produção. A Comissão Europeia está a falar com as três multinacionais com vacinas homologadas na União.