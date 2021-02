Número de vacinas que chegaram à UE está abaixo das expetativas

Já foram distribuídas pelos 27 países da União Europeia 18 milhões e 500 mil vacinas. É um número abaixo das expectativas, e que reflete os problemas de produção das farmacêuticas. O executivo comunitário está em diálogo com as três multinacionais com vacinas no mercado, para tentar que cumpram os contratos.