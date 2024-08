Número de visitantes em Macau sobe 9,5% em julho

Mais de metade dos visitantes (1,6 milhões) chegaram em excursões organizadas e passaram menos de um dia na região chinesa, de acordo com a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Desde o início do ano, o governo central divulgou uma série de medidas de apoio a Macau, como o aumento do limite de isenção fiscal de bens para uso pessoal adquiridos por visitantes da China, que, estando em excursões, podem também, no prazo de sete dias, viajar várias vezes entre a região administrativa especial e Hengqin (adjacente a Macau), através do Posto Fronteiriço de Hengqin.

Ao mesmo tempo, as autoridades chinesas alargaram a mais 10 cidades da China a lista de locais com "vistos individuais" para visitar Hong Kong e Macau.

Os dados oficiais mostram ainda que 91,8% dos turistas que entraram em Macau vieram da China continental ou Hong Kong, enquanto o território recebeu menos de 173 mil visitantes internacionais, 75,5% do registado em 2019.

No início de junho, a diretora dos Serviços de Turismo de Macau, Maria Helena de Senna Fernandes, disse que iria usar a nomeação da região como Cidade Cultural da Ásia Oriental 2025 "para promover Macau junto de uma audiência mais alargada".

Nos primeiros sete meses de 2024, Macau recebeu mais de 19,7 milhões de visitantes, mais 37% do que em igual período do ano passado e 82,9% do registado entre janeiro e julho de 2019.

Macau, que à semelhança da China seguia a política "zero covid", reabriu as fronteiras a todos os estrangeiros, incluindo turistas, em 8 de janeiro de 2023, depois de quase três anos de rigorosas restrições.