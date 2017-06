Número de vítimas mortais do incêndio em Londres sobe para 58

RTP 17 Jun, 2017, 16:05 / atualizado em 17 Jun, 2017, 17:11 | Mundo

A informação é avançada pelo comandante da Polícia, Stuart Cundy, que disse este sábado que são 58 as pessoas que ainda se encontram desaparecidas e que se presumem estar mortas. Cundy revelou que este é um número que ainda pode aumentar nos próximos dias.



Polícia mantém medidas de segurança no perímetro

"Infelizmente, fomos informados que estavam 58 pessoas na Torre Grenfell na noite do incêndio, que estão desaprecidas. Infelizmente tenho de assumir que morreram", declarou Stuart Cundy.O comandante da Polícia britânica afiançou também que vão demorar várias semanas até as autoridades conseguirem identificar todos aqueles que perderam a vida no incêndio de quarta-feira que afetou a Torre Grenfell, na capital inglesa.O chefe da polícia explicou que podem existir ainda mais pessoas das quais as autoridades não têm conhecimento e que irão dar origem a um número de mortes ainda mais elevado.As buscas por mais pessoas continuam apesar de terem estado paradas devido às condições de segurança na devastada Torre Grenfell, de 24 andares. Stuart Cundy confirmou ainda as investigações à tragédia vão continuar de forma exaustiva.Com as investigações a decorrer no perímetro que circunda a Torre Grenfell, que ficou completamente destruída, continuam a existir receios no que concerne à segurança da estrutura.A estação de metro mais perto da Torre Grenfell encontra-se encerrada, tal como todos os serviços subterrâneos da zona.No local da tragédia continuam as muitas homenagens das muitas pessoas que passam pela Torre Grenfell e a Rainha Isabel II promoveu um minuto de silêncio nacional em memória dos que morreram na última quarta-feira.