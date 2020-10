Número dois do Aurora Dourada recusa entregar-se às autoridades gregas

O advogado de Pappas, ideólogo e membro histórico do partido neonazi grego Aurora Dourada, anunciou esta sexta-feira que o político não se entregaria às autoridades., Periklis Stavrianakis, em declarações à televisão pública grega ERT. “É uma decisão consciente”, acrescentou o advogado, explicando que o seu cliente recusou entregar-se porque acreditava que a sua condenação fosse anulada se entrasse com um recurso.Várias fontes avançaram que Pappas não era visto desde 1 de outubro, quando compareceu a uma esquadra local, seis dias antes de um tribunal de Atenas ter emitido um veredicto histórico ao classificar o partido Aurora Dourada como uma "organização criminosa".

Pappas, juntamente com o líder do partido Aurora Dourada, Nikos Michaloliakos, e seis outros dirigentes dessa formação neonazi, foram condenados a 13 anos de prisão por "liderarem uma organização criminosa" e na quinta-feira, o Tribunal Criminal de Atenas ordenou que todos fossem presos com efeito imediato.







Grande admirador de Mussolini e colecionador de peças da era fascista italiana, Papas, de 58 anos, foi identificado em videoclipes onde ensinava crianças a fazer a saudação nazi. O pai do número dois do Aurora Dourada foi conhecido por ter uma participação ativa no golpe militar de 1967 e por ser um aliado próximo do ditador grego Georgios Papadopoulos.

Esta não é a primeira vez que Pappas está em fuga.

A história do Aurora Dourada

O Aurora Dourada foi fundado como um grupo neonazi na década de 1980 e passou décadas como um partido marginal na cena política grega. Entretanto, ganhou destaque durante a crise financeira do país de 2010-2018, obtendo assentos no parlamento em quatro eleições sucessivas e tornando-se o terceiro maior partido político da Grécia.A cumplicidade da força policial, a lentidão da classe política e o silêncio generalizado da sociedade permitiram que os extremistas agissem impunemente durante anos.

A abertura de uma investigação que iniciaria um longo e um dos mais importantes julgamentos da história política da Grécia aconteceu em 2013, após um alto funcionário do partido ter confessado que matara Pavlos Fyssas, um conhecido artista de hip-hop grego antifascista.







Foi o choque causado na Grécia pelo assassínio de Fyssas que obrigou as autoridades a processarem cerca de 70 dirigentes e membros do partido em 2013, e a colocarem em prisão preventiva Nikos Michaloliakos e cerca de 20 ex-deputados.



“O tribunal ordenou que 39 pessoas fossem presas, estando 37 agora sob custódia”, disse um funcionário das autoridades gregas, citado por The Guardian , e acrescentando que os detidos seriam separados por quatro prisões na Grécia.

Os seis outros ex-altos dirigentes e membros da Aurora Dourada, incluindo o eurodeputado Ioannis Lagos, que goza de imunidade parlamentar até ser levantada pelo Parlamento Europeu, foram condenados a mais de dez anos de prisão efetiva e também devem ficar presos. Yorgos Roupakias, assassino do ‘rapper’ Fyssas, foi condenado à prisão perpétua por esse crime e a mais catorze anos de prisão por pertença a “organização criminosa”.O tribunal, composto por três juízes e presidido por Maria Lepenioti, não aceitou os argumentos da procuradora Adamantia Economou, que em dezembro havia reclamado a absolvição de todos os dirigentes da Aurora Dourada.O tribunal permitiu, no entanto, que 12 membros do Aurora Dourada, incluindo cinco ex-deputados, ficassem em liberdade até que o caso fosse levado a um tribunal de recurso. Entre este grupo está esposa de Michaloliakos, Eleni Zaroulia.