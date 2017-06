Número indeterminado de mortos em incêndio num prédio em Londres

RTP 14 Jun, 2017, 08:36 / atualizado em 14 Jun, 2017, 09:29 | Mundo

"Nesta altura posso infelizmente confirmar que houve um número de fatalidades. Não posso confirmar o número nesta altura dada a dimensão e a complexidade do edificio", disse aos jornalistas o comissário da London fire Brigade, Dany Cotton.



O incêndio de grandes dimensões deflagrou esta madrugada à 1h15 (mesma hora em Lisboa) na torre Grenfell, numa zona próxima de Notting Hill.



A cônsul-geral de Portugal em Londres revelou à agência Lusa que três famílias de portugueses residiam no prédio e uma delas, de quatro elementos, ainda não foi localizada. Joana Gaspar que as restantes duas famílias já foram contactadas pelo consulado e estão bem, embora tenham perdido as suas casas. Além das três famílias, há ainda dois outros portugueses que viviam no prédio, e que se encontram bem.



Major incident declared at Grenfell Tower in Kensington. 40 fire engines & 200 firefighters at the scene - follow @LondonFire for updates. — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 14 June 2017

Pelo menos 50 pessoas ficaram feridas, de acordo com informações iniciais prestadas pelos serviços de ambulâncias. No entanto, poderão ainda estar no edifício um número indeterminado de pessoas. A torre residencial, construída em 1974, tem 27 andares e 120 apartamentos.A causa deste incêndio é ainda desconhecida, afirmaram as autoridades. O edifício corre o risco de colapso.Uma testemunha reportou à BBC News que ouviu várias pessoas a pedir socorro. “Havia pessoas que estavam a atirar os filhos pela janela, ao mesmo tempo que gritavam: ‘Salvem os meus filhos’”, descreveu Tamara, acrescentando que o fogo alastrou rapidamente a todo o edifício.As chamas estão a ser combatidas por 200 bombeiros e 40 veículos, disseram à agência Efe fontes da Brigada de Bombeiros da capital britânica.O presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, está a acompanhar este incêndio e tem publicado em permanência os comunicados das autoridades com o ponto de situação deste violento incêndio.À BBC Radio, Khan disse que há muitas perguntas que necessitam de resposta sobre a segurança das torres habitacionais sobretudo depois de relatos que dão conta que os residentes receberam a indicação de que deveriam ficar nos apartamentos em caso de incêndio e que a associação de moradores do prédio teria feito já alertas dando conta de que estaria preocupada com o risco de um incêndio grave.“Por toda a cidade de Londres temos muitas torres de apartamentos e não podemos ter uma situação em que a segurança das pessoas é posta em risco devido a um mau aconselhamento ou, se for esse o caso, como tem sido alegado, que as torres de edifícios não são mantidas convenientemente”, alertou Khan.c/agências internacionais