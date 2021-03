Número real de óbitos no México pode ser 60% superior ao oficial

A diferença justifica-se pela fraca capacidade de testagem no país e, uma vez que os hospitais estão sobrelotados, muitas pessoas infetadas acabam por falecer em casa sem nunca terem feito o teste.







Por este motivo, a única forma de se obter uma imagem real do impacto da pandemia é ao analisar o “excesso de mortes” e os certificados de óbito.

Segundo estes dados, o número de mortes no México é superior ao do Brasil, que tem o segundo maior número de óbitos por Covid-19 no mundo, depois dos EUA.







De acordo com a Universidade John Hopkins, o Brasil contabiliza 307 mil mortes desde o início da pandemia e os EUA já ultrapassaram as 548 mil.