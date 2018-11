Número recorde de mulheres eleitas para Câmara dos Representantes

Lusa07 Nov, 2018, 08:26 | Mundo

Com os boletins de voto ainda a serem contabilizadas em todo o país, as mulheres já conquistaram 75 lugares e garantiram pelo menos a vitória em nove distritos, onde as mulheres são as únicas candidatas pelos grandes partidos.

Depois da `Marcha das Mulheres` contra o Presidente Donald Trump no dia seguinte à sua tomada de posse em Janeiro de 2017 e após uma série de acusações de agressões sexuais no final do ano que desencadeou o movimento #MeToo, a agenda pela igualdade de género teve um papel decisivo na definição da política do Partido Democrata neste ciclo eleitoral.

Mais de 230 mulheres, muitas delas candidatas pela primeira vez, participaram das eleições gerais nas eleições para a Câmara dos Representantes.

Apesar do recorde, os homens vão continuar a deter a grande maioria dos lugares naquele órgão.