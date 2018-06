Número um taliban abatido por drone no Afeganistão

RTP15 Jun, 2018, 17:43 | Mundo

Fazlullah era o militante mais procurado do Paquistão e foi responsável por inúmeros ataques, incluindo um massacre numa escola em que 123 crianças com menos de 11 anos morreram, em 2014. Foi também sob o seu comando que a ativista Malala Yousafzai, mais tarde vencedora do Prémio Nobel da paz, foi baleada em 2012.



O porta-voz das forças norte-americanas no Afeganistão, Martin O’Donnell, declarou que os Estados Unidos conduziram um “ataque contraterrorista” cujo alvo era Fazlullah. Afirmou, no entanto, que estas forças militares, em conjunto com as forças da NATO, mantêm o objetivo de cessar-fogo com o movimento taliban afegão.

O movimento unilateral de cessar-fogo foi anunciado pelo Governo norte-americano na semana passada e teve início no decorrer desta semana.

“Conforme foi já declarado, o cessar-fogo não se aplica aos esforços norte-americanos de combate ao terrorismo contra o autoproclamado Estado Islâmico, al Qaeda e outros grupos terroristas, regionais e internacionais, mantendo-se também o direito inerente aos Estados Unidos de se defenderem em caso de ataque”, acrescentou.



“Esperemos que esta pausa leve ao diálogo, ao progresso na reconciliação e ao fim das hostilidades”.







Muhammad Amir Rana, do Instituto Paquistanês para Estudos de Paz, afirmou que a guerrilha taliban terá dificuldades em manter-se coesa após a morte do líder. "É uma perda muito grande", disse Rana. “Não sabemos quem poderá continuar a manter a organização unida.” No início deste ano, o filho de Fazlullah estava entre os 20 militantes do grupo islamita mortos num outro ataque com drones norte-americanos em Kunar.







Mullah Fazlullah foi eleito líder dos taliban paquistaneses em 2013, após o então líder Hakimullah Mehsud ter sido abatido num ataque de umnorte-americano. Era conhecido comopor, há mais de uma década, ter transmitido numa estação extremista de rádio as suas ideologias e sermões.A Administração Trump tem vindo a exercer uma crescente pressão sobre o Paquistão, acusando o país de fazer muito pouco para ajudar a combater o terrorismo afegão. No entanto, as autoridades norte-americanas afirmaram recentemente que Paquistão e Afeganistão têm cooperado com o objetivo de persuadir os taliban afegãos a participar em negociações de paz.