Números de novas infeções com a variante Ómicron disparam na Europa

França, Itália, Portugal e Inglaterra são os que estão a registar números recorde de infeções diárias.



Segundo as autoridades esses números elevados podem ser devido a atrasos nos relatórios durante a quadra do Natal. Segundo as autoridades esses números elevados podem ser devido a atrasos nos relatórios durante a quadra do Natal. Estudos revelam que a variante Ómicron é menos grave do que a Delta, anteriormente dominante, mas ainda existem receios que o grande número de casos decorrentes da Ómicron, altamente infeciosa, possa sobrecarregar os hospitais.



Na terça-feira, o Reino Unido registou um recorde de 129.471 novos casos de infeção por Covid-19, acima dos 98.515 reportados na véspera. A França reportou 179.807 novos casos, o maior número desde o início da pandemia. Também a Grécia relatou um novo recorde diário com 21.657 casos. A Dinamarca e Islândia também quebraram recordes, com a Dinamarca a registar a maior taxa de infeção no mundo, 1612 casos por 100.000 pessoas.



A variante Ómicron já é responsável por mais de metade das infeções detetadas na última semana na Bélgica e nos Países Baixos.



Nos Países Baixos a nova variante representa 60 por cento das novas infeções. Na Bélgica, a incidência cumulativa caiu abaixo dos 1000 casos pela primeira vez na atual onda de infeções e a taxa de contágios diminuiu 25 por cento.



Em Espanha, a Ómicron é a variante dominante em Madrid e nas Ilhas Canárias, onde representa, respetivamente, 55,4 e 54,8 por cento dos novos casos na semana de 13 a 19 de dezembro.



Vários países europeus estão a impor novas medidas de restrições. A Suécia exige desde terça-feira um teste Covid negativo a todos os viajantes que cheguem ao território. A Finlândia, decidiu ir mais longe, e apenas permite a entrada a estrangeiros com um teste negativo e que possam provar a vacinação completa ou uma infeção anterior.



O Reino Unido está a experimentar um modelo de convivência com a Ómicron com o mínimo de restrições e uma aposta na terceira dose da vacina.



O Governo de Boris Johnson considera que taxa de vacinação com a terceira dose como um fator fundamental para determinar o impacto da Ómicron. A maioria dos internados em unidades de cuidados intensivos nos hospitais no Reino Unido não recebeu nenhuma dose da vacina.

