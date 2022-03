Números de vítimas mortais diferem entre Rússia e Ucrânia

Ao oitavo dia de guerra as forças ucranianas reclamam ter morto perto de nove mil soldados russos. É quase quatro vezes mais do que as baixas sofridas pelos Estados Unidos em 20 anos no Afeganistão. Até agora a Rússia só reconheceu a morte de 498 soldados e diz que já matou 2870 militares ucranianos.