Números do impacto humanitário da ofensiva turca

A ofensiva turca na Síria lançada há uma semana provocou uma nova crise humanitária num país devastado pela guerra desde 2011, com dezenas de civis mortos e centenas de milhares forçados a fugir para escapar aos combates.

Eis os principais números que ilustram a crise:

Três milhões: População do nordeste sírio que vive essencialmente sob o controlo da administração semi-autónoma dos curdos.

Nove: Número de dias desde o lançamento da ofensiva da Turquia no nordeste sírio contra a milícia curda das Unidades de Proteção Popular (YPG), consideradas terroristas por Ancara. Parceiros de Washington no combate aos `jihadistas` do grupo Estado Islâmico (EI), os curdos acusaram os Estados Unidos de os ter abandonado ao retirar as suas tropas da região.

Setenta e dois: Número de civis mortos na Síria desde o início da ofensiva, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH). Do lado turco foram mortos 20 civis, de acordo com Ancara.

Trezentos mil: Número de deslocados até hoje devido à ofensiva, segundo o OSDH. Uma das vagas mais importantes desde que a guerra da Síria foi desencadeada em 2011.

Oitenta e três mil: Número de deslocados que receberam ajuda alimentar do Programa Alimentar Mundial (PAM). A ONU indicou ter fornecido cobertores a 52.000 pessoas.

Quarenta: Escolas transformadas em abrigos de emergência para os deslocados na província de Hassaké (nordeste).

Quatrocentos mil: Número de habitantes na cidade de Hassaké e arredores em risco crítico de falta de água (ONU).

Sessenta e oito mil: Número de deslocados no campo de Al-Hol segundo a ONU, o que inclui milhares de mulheres e de crianças estrangeiras familiares de `jihadistas` do EI. O futuro destas famílias preocupa a comunidade internacional.

Trinta e dois: Número de organizações não-governamentais que deixaram as zonas sob controlo curdo nos últimos dias, segundo Abdel Kader Muwahad, diretor do departamento dos assuntos humanitários das autoridades curdas.

Noventa: Percentagem de cereais produzidos no nordeste sírio para todo o país. A sementeira invernal está ameaçada pela ofensiva (ONU).

Mil: Civis sírios que nos últimos dias entraram no Iraque para se refugiarem no Curdistão iraquiano.

Um milhão e oitocentos mil: Civis do nordeste da Síria que necessitavam de ajuda humanitária já antes da ofensiva turca (ONU).

Três milhões e seiscentos mil: Número de refugiados sírios instalados na Turquia. Ancara deseja repatriar uma parte deles para uma "zona de segurança" que quer criar entre a sua fronteira e a zona controlada pelos curdos no norte da Síria.