Números e Curiosidades – Jornada 10

- Estão marcados até ao momento 202 golos (65 de jogadores portugueses).- Pedro Gonçalves (Spo) é o melhor marcador do campeonato com 10 golos.- Pedro Gonçalves já bisou por 4 vezes (!)- Pedro Gonçalves marca há 6 jornadas consecutivas.- Sporting e FC Porto têm o melhor ataque com 23 golos.- Belenenses SAD tem a melhor defesa, com 6 golos sofridos.- 30 grandes penalidades assinaladas (19 convertidas).- 20 cartões vermelhos mostrados, em 81 jogos.- 1-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 16 vezes.- Estádio com mais golos – Dragão - 21 golos.- Estádio com menos golos – Rio Ave - 5 golos.- O regresso do campeonato… 2 semanas depois.- Vamos ter um novo recorde, o do treinador mais velho a treinar na I Liga.- Jesualdo Ferreira (74 anos) vai orientar o Boavista e passar a ser o treinador mais velho de sempre a treinar no escalão principal.- Apenas o 2.º confronto de sempre entre Portimonense e Famalicão, em Portimão.- 16.º confronto entre Paços e Boavista na Capital do Móvel. O outro dérbi do Douro Litoral.- 13.º confronto consecutivo entre Braga e Rio Ave (vilacondenses não vencem em Braga há 7 épocas).- 6.ª visita do Vitória SC a São Miguel para defrontar o Santa Clara, onde… nunca ganhou!- Também o 6.º confronto, mas este consecutivo, entre Tondela e Moreirense.- O 3.º confronto entre Marítimo e Belenenses SAD.- Petit revê a equipa que treinou antes de ir para o Belenenses SAD.- O Farense regressa a Alvalade 18 anos depois, onde não ganha há 29 anos (!)- 20.ª visita do Benfica a Barcelos.- E o 20.º confronto entre FC Porto e Nacional. Madeirenses nos últimos 10 encontros apenas marcaram 2 golos no Dragão (!)- Sérgio Conceição vai fazer o seu 240.º jogo como treinador na I liga.- Ruben Amorim vai realizar o seu 30.º jogo como treinador na I liga.- Mudança de líder no campeonato.- O FC Porto marcar em casa pela 50.ª jornada consecutiva (são 3 anos consecutivos a marcar no Dragão).- O Farense voltar às vitórias em Alvalade… 29 anos depois.- Gil Vicente voltar a vencer em casa o Benfica… 19 anos depois.- O Nacional voltar a vencer no Dragão… 12 anos depois.- O Vitória SC conseguir a sua primeira vitória de sempre nos Açores.- O Nacional conseguir o seu 3.º golo de sempre no Dragão, nos últimos 12 anos.- O golo 900 da história do Rio Ave na I liga, tem neste momento 896.- O Sporting somar a 10.ª jornada consecutiva sem perder (não acontece há 3 anos)- O Famalicão ver a cartolina amarela pela 44.ª jornada consecutiva.- O Famalicão sofrer golos pela 14.ª jornada consecutiva (!)- Kiezek (RA) e Denis (GV) jogarem pela 44ª. jornada consecutiva. Jogadores atualmente a jogar há mais tempo consecutivo sem falhar 1 segundo.- O FC Porto marcar pela 17.ª jornada consecutiva.- O Tondela (183) ultrapassar o Torreense (183) em golos no escalão principal.- Sporting continuar a marcar em todas as jornadas (!)- O Rio Ave voltar aos golos… 300 minutos depois (!)- O Marítimo somar a 4.ª derrota consecutiva, inédito nos últimos anos.- O estádio do Sp. Braga completar 86 jornadas sempre com golos (5 anos e 2 meses).- Ruben Amorim continuar invicto nos jogos em casa como treinador (0 derrotas).- Não marca há mais tempo: Rio Ave – 280 minutos.- Não sofre golos há mais tempo: Boavista - 210 minutos.- Não marca há mais tempo em casa: Santa Clara - 140 minutos.- Não marca há mais tempo fora: Belenenses SAD – 310 minutos.- Não sofre golos há mais tempo em casa: Boavista – 250 minutos.- Não sofre golos há mais tempo fora: Porto – 120 minutos.- Marca há mais jornadas consecutivas: FC Porto – 16 jornadas.- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Famalicão – 13 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Marítimo - 6 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: Benfica - 12 jornadas.- Mais jornadas sem perder: Sporting - 9 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: FC Porto - 3 jornadas.- Mais empates consecutivos: Boavista - 2 jornadas.- Mais derrotas consecutivas: Marítimo -3 jornadas.- Famalicão vê cartões há 43 jornadas consecutivas.- Famalicão sofre golos há 13 jornadas consecutivas.- FC Porto marca em casa há 49 jornadas consecutivas.- Estádio do Sp. - Famalicão vê cartões há 43 jornadas consecutivas.- Famalicão sofre golos há 13 jornadas consecutivas.- FC Porto marca em casa há 49 jornadas consecutivas.- Estádio do Sp. Braga não vê um 0-0 há 5 anos e 2 meses (4 outubro 2015).- Boavista não vence fora de casa há 6 meses.- Kieszek e Denis jogam há 43 jornadas consecutivas.- Ruben Amorim continua sem nunca perder em casa para a I Liga, 14 jogos - 0 derrotas.- 81 jogos até ao momento, 35 vitórias para as equipas visitadas e 25 vitórias para as equipas visitantes (21 empates). Vai começar a sua 15.ª época no escalão principal. Regressa ao principal campeonato português… quase 7 anos depois. Último jogo tinha sido em fevereiro de 2014 no Braga-2 Arouca-2. Passa a ser o 2.º treinador com mais jogos (dos treinadores presentes atualmente na I Liga).

