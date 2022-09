Nuna tem 26 anos, vive em Sintra e é presença no Instagram, onde produz conteúdos sobre diversos temas sociais e europeus.



Da Europa quer mais liberdade, também de expressão, o reconhecimento do que diz serem os erros históricos do imperialismo europeu e uma maior atenção para as guerras e migrações que não estão às portas da União.