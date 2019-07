Nunca o mês de junho foi tão quente no Mundo

RTP03 Jul, 2019, 08:43 / atualizado em 03 Jul, 2019, 09:34 | Mundo

Paris registou em junho temperaturas bem acima do normal para esta época do ano | Reuters

As temperaturadas na Europa estiveram cerca de 2º C acima do normal.







Foram vários os países que bateram recordes de temperaturas devido a uma massa de ar quente com origem no deserto do Saara.





Os termómetros estiveram acima do normal para a épcoa na Alemanha, no norte de Espanha, Itália, e França, que atingiu o recorde de 45,9° C na sexta-feira.



Combinando dados de satélite e dados históricos, o Copernicus estimou que a temperatura de junho na Europa esteve 3° C acima da média registada entre 1850 e 1900. "Nossos dados mostram que as temperaturas no sudoeste da Europa na semana passada foram anormalmente altas", afirmou o chefe do serviço europeu, Jean-Noel Thépaut. "Embora tenha sido excecional, é provável que vivamos mais desses eventos no futuro por causa das mudanças climáticas", acrescentou.



Os responsáveis do Copernicus não fazem, para já, uma ligação direta entres estas altas temperaturas e as mudanças climáticas, mas há vários cientistas que afirmam que a onda de calor resgistada foi "pelo menos cinco vezes mais provável" por causa das alterações climáticas.

Certo é que os últimos quatro anos foram os mais quentes registados no mundo. E não há forma de desligar esta realidade dos níveis recordes de emissões de gases de efeito estufa.

Em 2015, os signatários do acordo de Paris comprometeram-se a limitar esse aquecimento a um máximo de mais 2° C, mas as suas promessas de reduzir os gases com efeito de estufa estão a colocar o planeta numa trajetória de mais 3° C.





C/ Lusa



como o papel dos solos urbanos ou das ilhas de calor, disse Friederike Otto, do, resultando numa multiplicação de eventos climáticos extremos, de ondas de calor a chuvas intensas ou tempestades.