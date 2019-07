Nuno Melo frisa que "Portugal na Europa" é a sua prioridade no Parlamento

O eurodeputado português recordou que "na última legislatura houve um acordo equivalente, sendo que na primeira parte da legislatura o presidente do Parlamento foi um socialista, Martin Schulz, e na segunda volta, só com alguma dificuldade é que Antonio Tajani acaba por ser eleito".



Nuno Melo considera a nacionalidade do novo presidente um fator positivo. "Se à frente da Comissão teremos eventualmente uma germânica, é muito relevante que no Parlamento esteja alguém do sul" da Europa, defendeu.



"Esta repartição de nacionalidades dá uma ideia de transversalidade que é relevante para quem aqui interpretar o sentimento de 28 povos", acrescentou.



O eurodeputado relembrou ainda que a sua prioridade no Parlamento é "Portugal na Europa, e desde logo em relação ao mar".



"Uma das primeiras iniciativas que tenciono ter tem que ver com a limpeza do mar português", sendo que neste momento não existem verbas para essa limpeza.