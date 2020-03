O aviso de Conte. "O problema não é sair da crise, é sair o mais cedo possível"

. Esta é “a fase mais aguda”, nas palavras do chefe do Executivo de Itália.

Questionado sobre as previsões de Roma para o fim da política de confinamento em Itália, Giuseppe Conte frisa quer “as medidas devem ser graduais”.



“Os peritos ainda são prudentes, mas é razoável pensar que estamos próximos do pico. No sábado superámos as dez mil vítimas e isso fere-nos profundamente e deve alertar a comunidade internacional”, começa por afirmar Giuseppe Conte.“Mas ao mesmo tempo também tivemos ontem o número recorde de curados: 1454. Quero expressar a nossa proximidade e solidariedade com o Governo espanhol e a sua população. É um drama que conhecemos muito bem e posso imaginar as dificuldades que atravessam”, prossegue., enfatiza Conte, na entrevista agora publicada por El País

“Uma partida histórica”

Quanto à forma como os diretórios europeus têm reagido à propagação da pandemia entre os Estados-membros da União Europeia, Conte é taxativo: “Neste momento, na Europa, joga-se uma partida histórica”.“Esta é uma crise sanitária que acabou por explodir no campo económico e social. É um desafio histórico para toda a Europa. E espero de verdade, tendo um ânimo fortemente europeísta, que [a União Europeia] saiba estar à altura desta situação. Se não o conseguir…”, alerta o primeiro-ministro italiano, que se pronuncia também sobre a resistência alemã e holandesa a emissões deno atual contexto de crise.“Alguns países não se dão conta das fortes restrições que esta emergência vai produzir no plano económico. Itália e Espanha estão mais expostas, neste momento, mas todos estarão”, vinca Conte.“Os números, desgraçadamente, aumentam em todos os países e é uma emergência sanitária e económica que afeta toda a UE. Ademais, esses países pensam com um olhar velho, antigo. Uma ótica inadequada para esta crise.”, sustenta.

Plano europeu



Giuseppe Conte defende mesmo a criação de um plano de recuperação europeia, um mecanismo comunitário que permita apoiar “toda a economia” da União.“Não penso num instrumento em particular, podemos recorrer a uma grande variedade. Mas este é o momento de introduzir uma ferramenta de dívida comum europeia que nos permita vencer o mais depressa possível esta guerra e relançar a economia. Nenhum país, incluindo os que acreditam que agora sofrem um impacto menor, podem excluiu-se desta grave crise”, insiste.