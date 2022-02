O conflito a leste pode gerar problemas a bordo da Estação Espacial Internacional?

A questão da tripulação até podia ser resolvida com a ordem de retorno dos cosmonautas russos à Terra, mas o problema é que a EEI foi construída com base na cooperação de várias agências espaciais. Os módulos que dão forma à estação foram construídos em países diferentes. Alguns são russos.





Com o aumentar da escalada bélica por parte dos russos na Ucrânia, a reação dos parceiros estratégicos espaciais, no âmbito da Estação Espacial, é claramente de condenação das hostilidades. E surge inevitavelmente a questão sobre o futuro da colaboração dos russos na EEI.





Uma das ameaças, apresentada já por várias vezes por parte da Rússia, é a sugestão de separar os módulos russos dos restantes segmentos da estação. Mas esta intenção é tecnicamente inviável.





Quando foi colocada a funcionar no espaço, a Estação Espacial - com os primeiros dois módulos russos, constituindo o corpo principal da estrutura - estava pensada para funcionar em conjunto e em perfeita simbiose.











É certo que os módulos podem ser separados, mas ao realizar essa operação muitas das funções, como o suporte de vida, manutenção dos sistemas e propulsão ficariam logisticamente comprometidos.





Exemplo disso mesmo é o controlo de altitude da EEI, em que os giroscópios de controlo encontram-se no segmento norte-americano e alguns dos motores para grandes manobras de alteração de atitude estão no segmento russo. E são fulcrais para as correções orbitais.







Certo é que, recentemente, chegou à EEI o veículo logístico Cygnus , estando este capacitado para elevar a órbita da estação. Mas como não foi concebido propriamente para isso e o Cygnus está acoplado no centro da estação, a capacidade de este fornecer controlo de atitude será certamente inadequada.









Há ainda a questão do fornecimento eletrico aos módulos russos, que, apesar de terem sido projetados para serem autónomos, na realidade o sistema nunca foi instalado, sendo estes totalmente dependentes de conversores elétricos vindos dos sistemas de norte-americanos - convertendo a potência de 124 VDC (segmento norte-americano) para os 28 VDC (segmento russo). Sem isto, o segmento russo seria incapaz de produzir energia suficiente para se suportar.





Se por um lado, em termos de equipamento técnico, será inviável separar e desligar os equipamentos, o isolamento da tripulação russa dentro dos próprios módulos poderia ser uma realidade? A resposta seria afirmativa, mas por pouco tempo.





Tripulação atual na Estação Espacial Internacional - Expedição 66 - Constituida por Raja Chari (EUA), Thomas Marshburn (EUA), Matthias Maurer (Alemão), Anton Shkaplerov (Russia), Pyotr Dubrov (Russia)

, Kayla Barron (EUA), Mark Vande Hei (EUA).







Mesmo que as ordens aos cosmonautas russos fossem para encerrar de forma permanente a escotilha de acesso ao segmento norte-americano, essa ação acarretaria problemas em caso de emergência. Depois, seria sempre questionável que estes elementos que treinaram juntos durante anos, isolados do mundo, sentindo os outros astronautas como uma família, pudessem cumprir tais ordens.



















Também a questão da tripulação pode estar em causa, se em futuras missões os lugares reservados aos cosmonautas russos forem negados, pelo facto de os transportadores agora utilizados serem norte-americanos (Dragon/SpaceX).





Por agora, a guerra segue a sua marcha de destruição na Ucrânia, acompanhada do rasgar de acordos e de sanções comerciais por parte da Europa e dos Estados Unidos. E a paz no espaço tarda em descer à Terra.