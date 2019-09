"O da Joana" de Valério Romão foi publicado em França e apresentado hoje em Paris

Lusa25 Set, 2019, 19:02 | Mundo

Após ter sido acolhido com entusiasmo pela crítica francesa com os romances "Autismo" e "Da família", o livro "O da Joana", com o título "Les Eaux de Joana" (ou "As Águas de Joana", em português), foi agora lançado em França, na `rentrée`, pelas edições Chandeigne, traduzido por João Viegas. Um lançamento que não assusta o autor.

"Assustador seria lançar um livro na `rentrée` nos Estados Unidos, que é um mercado completamente diferente. Ainda assim, França fica aqui ao lado e, tendo sido o `Austimo` bem acolhido e `Da Família` bem acolhido, mesmo tendo sido um lançamento `às escuras`, correu bem. Agora se correr tão bem já está bom", disse hoje Valério Romão, em declarações à agência Lusa, em Paris, onde o escritor se encontra para promover a obra e encontrar-se com os seus leitores.

O autor esteve esta tarde numa tertúlia com estudantes de português, aberta ao grande público, na Biblioteca Marcel Bataillon, no Instituto de Estudos Hispânicos, da Faculdade de Letras da Sorbonne. Antes disso, teve um encontro com leitores em Estrasburgo.

Valério Romão nasceu em França e viveu no país até aos 10 anos. No entanto, segundo o autor, as suas influências não explicam o interesse da crítica na sua obra.

"Estamos a falar de uma cultura ocidental, não há diferença entre os países até porque eu sou muito pouco descritivo em termos de `decors` e geografias, mesmo a nível do tempo em que a ação se passa. [...] Depois o tema da família e de os livros serem, de alguma forma, duros, eu acho que parte do público francês continuar a gostar desse tipo de literatura. [...] Conseguem filiar-me numa família da literatura portuguesa, francesa, europeia em que a minha voz faz sentido para eles", afirmou o autor.

Apesar de não ter tido uma infância feliz em França, Valério Romão afirma estar reconciliado com o país.

"A minha infância não foi particularmente feliz, não sei se a tivesse passado em Portugal se teria sido particularmente feliz. Mas associei parte dessa infelicidade, acho eu com alguma razão, a uma certa xenofobia que senti em França. Estou perfeitamente reconciliado com França e foi muito grato para mim ter sido o primeiro país que se interessou a traduzir e publicar as minhas obras", indicou.

O autor português tem mais um encontro em Paris com o público francês esta quinta-feira, na livraria Le Divan.

O próximo romance de Valério Romão a ser traduzido pelas edições Chandeigne é "Cair para dentro", ainda sem data de lançamento em França, obra com que o autor encerrou, no ano passado, a trilogia "Paternidades Falhadas", aberta com "Autismo", em 2012.

"O Da Joana", que chegou às livrarias francesas no passado dia 19, é o segundo volume desta trilogia e centra-se num casal, Joana e Jorge, confrontado com os riscos de um parto prematuro, situação que sustenta o título francês da obra, "Les Eaux de Joana".