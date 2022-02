O desafio de sobreviver à invasão russa da Ucrânia

Apesar de o Governo russo dizer que não atingiu zonas residenciais, há um rasto de destruição.



Do sul da Ucrânia chega o relato de uma família de 15 pessoas que ficou com a casa destruída. Sobrevivem todos em escassos metros quadros do quarto de um familiar.