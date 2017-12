O dia mais mortífero nos protestos de palestinianos

Foto: Reuters

À entrada para a segunda semana de protestos contra a decisão do presidente norte-americano de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, este já é o dia mais mortífero naquela região do Médio Oriente.



O enviado especial da Antena1, José Manuel Rosendo, tem estado a acompanhar estes protestos e dá-nos conta do balanço mais recente e atualizado depois de se ter falado inicialmente em cinco mortos, números agora retificados para quatro pessoas mortas apenas no dia de hoje.