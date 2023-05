O direito internacional humanitário foi atropelado no Sudão

Por Lusa



Antes da sessão especial do Conselho de Direitos Humanos, a ONG Amnistia Internacional insistiu no apelo feito por dezenas de organizações para criar um mecanismo de investigação, destinado a monitorizar e denunciar violações dos direitos humanos no conflito no Sudão.





Em comunicado, Tigere Chagutah, diretor regional da Amnistia Internacional para a África Oriental e Austral:



"Reiteramos o nosso apelo, feito em conjunto com mais de 90 organizações, para que os membros do Conselho estabeleçam um mecanismo de investigação para monitorizar, recolher e preservar provas e expor as graves violações dos direitos humanos que ocorreram e continuam a ocorrer neste conflito"



"Este mecanismo de investigação deve ser capaz de identificar os responsáveis e fazer recomendações para garantir a responsabilização, justiça e reparação às vítimas", esclarece o comunicado.



O conflito no Sudão opõe o exército e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido desde 15 de abril, já provocou mais de 600 mortos, incluindo civis, e deslocou centenas de milhares.



O Programa Alimentar Mundial (PAM) admite que o conflito armado desencadeado no Sudão pode levar à insegurança alimentar aguda com mais de 19 milhões de pessoas afetadas, dois quintos da população sudanesa.



O Centro de Estudos Estratégicos de África, um organismo do Departamento de Defesa dos EUA, alerta que tanto o Sudão como sete países fronteiriços contavam mais de 13 milhões de refugiados e deslocados internos antes de começar a guerra.

A guerra veio agravar níveis, já recorde, de tensões humanitárias.



O Sudão vive uma transição democrática turbulenta desde a queda do ex-presidente Omar Al-Bashir, em 2019. O governo de transição que se seguiu, resultante do acordo entre militares e civis, foi derrubado por um golpe em outubro de 2021.



Desde então, o país está sem um governo civil.