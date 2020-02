O Estado da União e o rasgão de Pelosi

Donald Trump fez o tradicional discurso do Estado da União. Elogiou três anos de governação, com destaque para a economia e o combate à imigração ilegal. Um discurso marcado por dois incidentes. O presidente recusou apertar a mão à líder da Câmara dos Representantes. Nancy Pelosi decidiu no final rasgar o discurso de Trump em público.