O fator Mélenchon. Candidato poderá ser decisivo no embate entre Macron e Le Pen

Tal como em 2017, a segunda volta das eleições presidenciais francesas, marcada para 24 de abril, irá opor Emmanuel Macron e Marine Le Pen. No entanto, houve este ano um candidato que esteve perto de afastar a representante da extrema-direita: Jean-Luc Mélenchon.











No rescaldo da noite eleitoral de domingo, Mélenchon declarou perante os apoiantes: “Não devem dar o voto à senhora Le Pen”.





No entanto, não fez qualquer apelo direto ao voto no atual chefe de Estado francês, Emmanuel Macron. “Sabemos em quem nunca votaremos”, acrescentou ainda o candidato de esquerda.





Na dicotomia entre os partidos tradicionais e os candidatos dos extremos, os primeiros saíram em clara desvantagem no domingo. Valérie Pécresse, dos Republicanos, obteve apenas 4,7 por cento dos votos, enquanto a socialista Anne Hidalgo, presidente da Câmara de Paris, ficou muito aquém do esperado com apenas 1,7 por cento.





Mesmo em conjunto, as duas candidatas de centro – que já declararam o apoio a Emmanuel Macron - ficaram abaixo do resultado de Éric Zemmour. O fundador do movimento Reconquête, ainda mais à direita que Marine Le Pen, obteve 7,1% por cento dos votos.





Neste contexto, se Le Pen aglutina os votos de Zémmour, é incerto que Macron consiga captar os eleitores que votaram em Mélenchon.





O atual Presidente francês já contou com o apoio direto de Hidalgo, Pécresse e Yannick Jadot, dos Verdes (que obteve 4,3 por cento dos votos). Já o comunista Fabien Roussel (com 2,3 por cento) apela ao voto “contra a extrema-direita”, mas sem nomear Macron. Todos obtiveram fracos resultados na noite de domingo.







Tal como Marine Le Pen, também Jean-Luc Mélenchon dedicou a campanha à economia e aos problemas do crescente custo de vida em França, por oposição às elites e à agenda liberal, europeísta e progressista que Emmanuel Macron representa. A respeito da política externa, o candidato da esquerda assumiu um posicionamento anti- NATO e eurocético, que o coloca, também neste campo, mais próximo do espectro político do Rassemblement National.







E mesmo que não vão às urnas para votar em Le Pen, estes eleitores podem simplesmente resistir à ideia de voto útil e optar por ficar em casa no dia 24 de abril. De acordo com uma sondagem da Ifop (Institut Français d'Opinion Publique) no último domingo, 44 por cento dos eleitores de Mélenchon poderão abster-se de votar na segunda volta.







Election #presidentielle2022



Sondage pour le 2nd tour

(Réalisé après publication des résultats du 1er tour)



Les reports de voix du 1er vers le 2nd tour selon les électorats@IfopOpinion @Fiducial pour @TF1 @LCI pic.twitter.com/leVbUV4L8i — Ifop Opinion (@IfopOpinion) April 10, 2022





Em entrevista à BFM TV no rescaldo das eleições, o deputado do França Insubmissa, Adrien Quatennens, alertou que os apoiantes poderão “obviamente” optar pela abstenção na segunda volta e que a “culpa” da ascensão da extrema-direita é do próprio Emmanuel Macron.





Agora, deve ser o Presidente francês a esforçar-se por conquistar e falar diretamente ao eleitorado de Mélenchon, refere o deputado. “É a ele a quem devem fazer perguntas”, apontou.