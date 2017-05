O Futuro da Europa no Dia da União

Um homem retira a martelo e cinzel uma das estrelas da bandeira da União. Esta alegoria mural de Bansky mostra-se em Dover, uma das principais fronteiras do Reino Unido. A data não é um acaso. 9 de maio. O dia que desde 1950 é Dia da Europa. Uma união de vizinhos cada vez menos fraternos.



O presidente da Comissão Europeia deu os parabéns a Emannuel Macron para logo depois, de visita à Alemanha, afirmar que é francófono, mas antes disso germanófilo. "Com a França temos um problema. Os franceses gastam dinheiro a mais e gastam-no nos lugares errados".



O orçamento francês reserva mais de metade do dinheiro à coisa pública, e Macron quer investir ainda mais para promover energias limpas, e o combate às alterações climáticas.



Em Itália Obama lembra as consequências de ignorar o problema. O ex-presidente norte americano lembra que a vaga de refugiados que etá a afetar a Europa não se deve apenas aos conflitos mas também à fuga em massa de regiões onde as alterações climáticas tornaram as terras improdutivas. "se não fizermos nada o problema das migrações em direção à Europa vai agravar-se", vaticina Obama.



Nos arredores de Paris desmantelou-se esta terça-feira mais um campo de refugiados. Mais de mil pessoas foram retiradas do local sob fortes medidas de segurança. O campo foi encerrado por representar um perigo para a saúde pública.



O país recebeu dezenas de milhar de pessoas. Como praticamente todos na Europa não foi capaz de os integrar. O resultado: um em cada três franceses aderiram ao discurso da extrema direita.



Sigmar Gabriel, o ministro dos negócios estrangeiros alemão lembra que não é possível ignorar 11 milhões de votos. O caminho: dar a Macron todas as condições para levar a cabo a sua política pró-europeia. A Alemanha diz-se disposta a facilitar o sucesso francês a todo o custo.



Marcelo Rebelo de Sousa acredita na resiliência do projeto europeu e lembra que Portugal não pode deixar de o abraçar. Para o Presidente da República essa aposta só pode ser feita no seio do Euro. Abandonar a moeda única, seria para o nosso país o equivalente a uma saída efetiva do clube europeu.



Os benefícios de manter a moeda, e cumprir o pacto de estabilidade e crescimento, mesmo sem eventuais beneces reservadas para países como a frança que também se debatem com uma dívida pública de grandes dimensões, são ter apoios para desenvolver, qualificar e atrair investimento.



António Costa que neste Dia da Europa presidiu à apresentação do novo centro mundial de competências digitais que a Mercedes está a instalar em Lisboa, lembra que este investimento é uma marca do que de melhor a Europa pode representar. A colaboração entre os estados e as empresas para alargar o mercado interno e promover o futuro.



A Mercedes promete recrutar mais de um centena de jovens engenheiros portugueses até ao próximo ano. Em Lisboa vão ser criadas aplicações para os automóveis da marca alemã e desenvolvidas tecnologias para a condução autónoma. Para trás ficaram Barcelona, Londres e Berlim.