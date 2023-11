A decisão das autoridades palestinianas prende-se com a escalada da ofensiva e a falta de eletricidade.

Ainda hoje, o ministério da Saúde do governo do Hamas disse que um ataque aéreo israelita destruiu um dos edifícios do hospital Al-Shifa.



Ainda na cidade de Gaza, a sede da ONU foi alvo de um ataque. Há vários mortos e feridos.