O mundo em casa

O caso brasileiro é paradigmático, pela forma como o presidente da República insiste em afirmar-se ostensivamente por via da negação das normas que a generalidade dos governos e dos responsáveis políticos do seu próprio país consideram as mais adequadas para combater a propagação de uma doença que já provocou mais de 100.000 mortos em todo o mundo. Mas... será isto assim tão estranho?Jair Bolsonaro chegou ao poder a reboque do desgaste de um Partido dos Trabalhadores que esteve dez anos no poder. O PT, o partido cujo programa fora não ser igual aos outros, demonstrou ser, afinal, tão corrupto como os outros. Com a desvantagem, face à concorrência, de ter hostilizado as elites políticas e económicas que levaram ao colo o seu fundador, Lula da Silva, à Presidência da República.A queda do PT não tem na sua origem as negociatas toleradas, patrocinadas ou levadas a cabo por Lula, mas sim a recusa de Dilma Rousseff em alinhar com elas. A presidente que sucedeu a Lula permitiu que a política e a justiça actuassem e escancarou, e bem, as portas à acção judicial. A partir daí, a operação “Lava Jato” ganhou vida própria e deixou de ser controlável por um sistema político que sempre tutelara a justiça ao ponto de, e mal, condicionar intensionalmente a política. O Brasil foi abalado nas suas estruturas e uma enxurrada levou pela frente responsáveis de todos os partidos e das maiores empresas do país.Quando a terra parou de tremer, a corrupção assumira o lugar de crime supremo no ordenamento jurídico mental da opinião pública brasileira. Entre boa parte da população, passou a haver mais tolerância para com um polícia que assassina a sangue frio uma criança que alegadamente rouba do que para com um político corrupto. Neste novo quadro de simplificação política extrema, os candidatos passaram a ser avaliados em função de uma só variável: o não envolvimento em esquemas de corrupção.As campanhas eleitorais deixaram de ser um espaço de avaliação de programas e características do candidato para passar a resumir-se ao praguejar contra o adversário e a juras de honestidade e de punição violenta dos crimes. As redes sociais assumiram o lugar de palco privilegiado através do qual se espalham mensagens sem contraditório, em detrimento do crivo dos órgãos de comunicação social. Esta lógica também assenta sobre a ideia estrutural de que economia deve fluir livremente sem intervenção do Estado, o que é muito cómodo em termos de desresponsabilização do poder público.Uma liderança deste género até pode subsistir em quadros de crescimento económico e de alguma estabilidade. O que dizer, no entanto, quando um governo se vê confrontado com o maior desafio global em termos de saúde pública do pós-Segunda Guerra Mundial? No caso de Bolsonaro, a falta de preparação e a persistência em ignorar conselhos técnicos e políticos de todos os que não façam parte do núcleo familiar chegou ao ponto de o pôr em xeque.Na semana passada, pela primeira vez, o sector militar terá desautorizado o presidente e impedido a demissão do ministro da Saúde, Luiz Mandetta. Não quer isto dizer que a destituição esteja para breve ou sequer que venha a existir, mas o golpe é forte para um governante que não tem partido político e que alienou o apoio de quase todas as formações que promoveram por activa e por passiva a sua eleição.Bolsonaro deixou definitivamente de ser um problema exclusivo de uma oposição fragmentada e sem rumo para passar a ser um problema geral da sociedade brasileira.

Sugestão

A este propósito, vale a pena ver a entrevista que Fernando Henrique Cardoso deu ao correspondente da RTP no Brasil, Pedro Sá Guerra . No registo ficcional, as duas temporadas da série “O Mecanismo”, disponível na Netflix, com todas as suas limitações, permitem ter uma ideia genérica sobre as circunstâncias que ditaram a chegada de Bolsonaro ao poder.

Nota: o autor escreve respeitando a ortografia pré-acordo ortográfico.