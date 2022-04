"O mundo não trata a raça humana da mesma forma", denuncia diretor da OMS

"Toda a atenção dada à Ucrânia é muito importante, claro, porque tem impacto em todo o mundo, mas não é dada uma fração dessa atenção ao Tigray, ao Iémen, ao Afeganistão, à Síria e a todos os outros", apontou Ghebreyesus em conferência de imprensa, na quarta-feira.O Tigray, região da Etiópia onde decorre um conflito armado, é a terra-natal do diretor-geral da OMS. A guerra fez já milhares de mortos e condenou milhões de pessoas à fome.



"Tenho de ser direto e honesto: o mundo não trata a raça humana da mesma forma. Alguns são mais iguais do que outros", acentuou o responsável, recorrendo a palavras do escritor norte-americano George Orwell.

"E quando digo isso, magoa-me", continuou. "É muito difícil de aceitar, mas é o que acontece", acrescentou o diretor-geral da OMS, antes de expressar a esperança de que "o mundo recupere a razão e trate todas as vidas humanas da mesma forma".

"Na prática, o cerco prossegue"



Quanto ao Tigray - onde decorre, desde novembro de 2020, um conflito armado entre forças locais e governamentais -, Tedros Adhanom Ghebreyesus disse recear que o cessar-fogo humanitário decretado a 24 de março por Adis Abeba "não passe de uma manobra diplomática".

De um total previsto de dois mil camiões com assistência humanitária, chegaram ao Tigray "apenas 20, o que representa um por cento das necessidades", segundo o diretor-geral da OMS.

"Na prática, o cerco entre forças etíopes e eritreias prossegue", afirmou Tedros, alertando para a o risco de morte que pesa sobre centenas de milhares de pessoas.

"O que está a acontecer na Etiópia é trágico. As pessoas são queimadas vivas por causa da etnia e por nada mais e não tenho a certeza se isso foi levado a sério pela comunicação social", enfatizou.



"Precisamos de um equilíbrio. Devemos levar cada vida a sério, porque cada vida é preciosa", concluiu Ghebreyesus.



c/ agências