"O nosso lugar é na revolução". Mulheres são o rosto dos protestos em Myanmar

Em várias cidades, manifestantes femininas alinharam-se nas ruas com roupas tradicionais femininas para desafiar um tabu antigo na sociedade. “Htaimein [palavra birmanesa para as saias tradicionais e roupas íntimas femininas] é considerada ‘impura’ na crença budista tradicional e, por isso, considerada inferior na sociedade birmanesa”, explicou Su, uma ativista e estudante universitária de 25 anos à Acredita-se que entrar em contacto [com essas roupas] ou passar por baixo delas dá azar, reduzindo o hpone [masculinidade]”, acrescentou. [palavra birmanesa para as saias tradicionais e roupas íntimas femininas] é considerada ‘impura’ na crença budista tradicional e, por isso, considerada inferior na sociedade birmanesa”, explicou Su, uma ativista e estudante universitária de 25 anos à Al Jazeera . “, acrescentou.

Su afirma que usar roupa feminina ou pendurá-la nas estradas tem sido uma tática eficaz para evitar que os militares ataquem os manifestantes, uma vez que a sua crença não lhes permite aproximar das roupas. Por este motivo, as mulheres também estão a usar as suas roupas para construir bandeiras e chapéus para os homens, que protestam ao lado de faixas que dizem “A nossa vitória, o nosso htaimein”.

Myanmar protesters string up women's clothes for protection https://t.co/fWK7IUM9aU pic.twitter.com/1ceZW2fcIU — Reuters (@Reuters) March 6, 2021

“A geração mais jovem hoje em dia não acredita mais nisso, mas os soldados ainda acreditam e é o seu ponto fraco. Assim, podemos ganhar mais tempo para correr se eles vierem na nossa direção, em caso de emergência", explicou um manifestante à agência Reuters.

Myanmar tem sido palco de protestos diários desde 1 de fevereiro, o dia em que a junta militar tomou o poder do país ao levar a cabo um Golpe de Estado.A Liga Feminina da Birmânia, uma organização que visa aumentar a participação das mulheres na vida pública em Myanmar, estima que asAs mulheres, que são tidas como inferiores na sociedade birmanesa, uniram esforços e têm usado aqueles que são vistos como os seus pontos fracos como armas contra a junta militar, que, por sua vez, é dominada pelo sexo masculino.

Para além das suas roupas, as mulheres também penduram pensos higiénicos manchados com tinta vermelha nas fotos do líder da junta militar de Myanmar, Min Aung Hlaing. “Para uma sociedade onde os homens, incluindo Min Llaing, detestam a ideia da menstruação, manchar o rosto com o que considera mais sujo é inimaginavelmente humilhante”, explica Su. “Saias e pensos higiénicos simbolizam as mulheres de Myanmar e como são consideradas inferiores aos homens na sociedade”, acrescenta.

“O nosso lugar é na revolução”

Para as detenções, os militares usam, pessoas locais infiltradas para espiar vizinhos, em particular mulheres que vivem sozinhas., declarou Daisy à, professora primária de 29 anos.Daisy e as suas duas irmãs mais novas foram, por isso, obrigadas a mudar de casa várias vezes, mas apesar da ameaça constante, a jovem professora continua a ajudar os protestos.assegurou Daisy.declarou ainda Chit, uma estudante de medicina de 26 anos que integra um grupo de voluntários que prestam cuidados médicos aos feridos durante os protestos. Chit acredita que ajudar os manifestantes é um dever de todos os médicos, apesar dos relatos de profissionais de saúde mortos pelos militares enquanto tentavam ajudar os feridos.As mulheres que trabalham no setor da confeção são vistas como alvos mais fáceis para os militares, uma vez que deixaram as suas casas e passaram a viver juntas para participarem nas manifestações e, assim, protegerem as suas famílias.

A 18 de fevereiro, cerca de mil trabalhadores de uma fábrica de confeção que produz roupas para a Primark foram detidos na própria fábrica pelos gerentes, simpatizantes da junta militar, por participarem nos protestos.

Uma vez que o acesso à internet está interdito em Myanmar, as trabalhadoras de fábricas reúnem informações durante o dia através de contactos com ativistas e, durante a noite, encontram-se para planearem os protestos do dia seguinte.Dado que os militares patrulham as ruas todas as noites e existem relatos de disparos sobre quem viola o recolher obrigatório, estas mulheres circulam silenciosa e cuidadosamente a pé de uma casa a outra para transmitirem informações sobre possíveis arrombamentos, sequestros e para planearem os protestos.

“O regresso à ditadura leva-nos a dar cinco passos atrás”

“Por natureza, num sistema patriarcal as hierarquias sociais são formadas por hipermasculinidade e [predominam] visões profundamente conservadoras que consideram as mulheres subservientes”, afirma Nandar.A falta de nomes femininos nas altas patentes militares é um indicador da ausência de vozes femininas na esfera política e ainda as marginaliza mais, explica a ativista. A luta contra o controlo patriarcal e a falta de liberdade do país é o mote dos protestos destas mulheres em Myanmar, que veem ser ameaçados os seus direitos alcançados na democracia.”, admite Nandar.”, afirma a ativista.