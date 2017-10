"O nosso mundo enfrenta desafios graves". A mensagem de Guterres no dia das Nações Unidas

Alexandre Brito - RTP24 Out, 2017, 09:20 | Mundo

Num vídeo publicado na página de internet da ONU, no dia da organização, António Guterres avisa que o "mundo enfrenta desafios graves" mas deixa, ao mesmo tempo, uma mensagem de esperança.



O secretário-geral das Nações Unidas elenca uma série de problemas que afetam atualmente o globo. "Conflitos e desigualdades. Problemas extremos como o clima e intolerância mortal. Ameaças de segurança, incluindo armas nucleares".



Guterres argumenta, no entanto, que "nós temos as ferramentas e riqueza para ultrapassar estes desafios. Tudo o que precisamos é vontade".



Diz ainda o secretário-geral que os problemas de hoje "transcendem fronteiras" e que por isso é fundamental "transcender as nossas diferenças para transformar o nosso futuro. Quando atingirmos direitos humanos e dignidade humana para todas as pessoas, elas vão construir um mundo pacífico, sustentável e justo".



E termina a pedir que "no dias das Nações Unidas, deixemos que nós, "Nós os povos", tornem esta visão numa realidade".



Estas declarações surgem no âmbito do 72º aniversário da ONU, e numa altura em que António Guterres se vai deslocar à República Centro-Africana numa visita de quatro dias para homenagear os militares e civis que lutam pela manutenção da paz em todo o mundo.