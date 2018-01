O obituário político de Steve Bannon está por todo o lado

Paulo Alexandre Amaral - RTP10 Jan, 2018, 11:55 / atualizado em 10 Jan, 2018, 11:58 | Mundo

Logo após a saída precipitada do livro de Michael Wolff “Fire and Fury: Inside de Trump White House” (“Fogo e Fúria: Dentro da Casa Branca de Trump”), Steve Bannon apressou-se a retratar-se depois de apontar perda de sanidade mental a Donald Trump e das críticas ao filho mais velho do Presidente, Donald Jr, e outros elementos do núcleo restrito de Trump nesse episódio que há muito concentra protagonismo na actual Administração: o encontro com russo na Trump Tower. Em causa, o alegado conluio com Moscovo.



Bannon terá considerado, nas conversas mantidas com Michael Wolff, que o assunto nunca foi encarado com a seriedade que merecia, tendo sido gerido de forma disparatada: “Os três membros seniores da campanha pensaram que era uma boa ideia encontrar-se com um governo estrangeiro dentro da Trump Tower, na sala de conferências no 25.º andar, sem advogados. Eles não tinham nenhum advogado (…) Mesmo que se pensasse não se tratar de traição, ou [atitude] antipatriótica, ou uma merda má (sic), e acontece que eu acho que foi tudo isso, deveriam ter chamado o FBI imediatamente”, afirma Bannon no livro.



A reação de Trump foi imediata: “Quando foi despedido, [Steve Bannon] não perdeu só o emprego, perdeu a sanidade (…) Agora que está sozinho, Steve está a aprender que vencer não é tão fácil como eu faço parecer. Steve teve muito pouco a ver com a nossa vitória histórica, que foi conseguida pelos homens e mulheres esquecidos deste país. No entanto, Steve teve tudo a ver com a perda de um lugar no Senado no Alabama mantido pelos republicanos durante mais de 30 anos”, respondeu o presidente, diagnosticando ao antigo ideólogo perda de sanidade mental.



O aviso estava feito. Pouco depois, Sarah Huckabee Sanders, a assessora de imprensa da Casa Branca, sugeriria o afastamento de Bannon do Breitbart, a que se seguiu o trabalho da equipa de Trump junto das televisões contra aquele que foi o seu principal estratega nos meses finais da campanha para a Presidência e durante a fase inicial da Administração.

"Grotescas"



Uma das vozes mais fortes a levantarem-se nos últimos dias contra Steve Bannon foi precisamente a de Stephen Miller, visto como o seu protegido na Casa Branca. Miller foi implacável quando, na CNN, classificou de “grotescas” as observações de Bannon no livro “Fire and Fury”, desvalorizando ainda a sua importância enquanto serviu na Administração Trump.



Bannon ainda tentou emendar a mão, vindo dizer que Donald Trump Jr. era um patriota, mas o mal estava feito. “Não acredito que haja volta para Bannon”, sentenciou Hogan Gidley, assessor de imprensa da Casa Branca. Não demorou para que Rebekah Mercer, principal mecenas de Bannon no projecto Breitbart, o largasse à sua sorte. Atrás da milionária conservadora seguiram-se outros financiadores relevantes.



Steve Bannon construiu a pulso uma posição dentro da estrutura política americana, sendo visto nos últimos anos como um baluarte da direita mais extrema. Foi esse protagonismo que lhe permitiu ocupar um lugar central, ainda que Trump o negue neste momento, dentro do projecto presidencial do candidato republicano.

Desfasado da realidade



Trata-se, contudo, de um trajeto que estará agora na sua fase descendente. E não unicamente fruto das considerações que saltaram do livro de Michael Wolff. Se antes era tido como estratega capaz de antever e arriscar jogadas políticas audaciosas, com resultados, os últimos meses de Bannon ficam inevitavelmente associados à derrota do governador do Alabama, Roy S. Moore, sobre quem impendem acusações de abuso de menores. Resultado: os democratas ganharam o assento desse Estado no Senado pela primeira vez numa geração.



A ânsia de Bannon em promover as vozes da extrema-direita, afirmam agora os seus detratores, em tempo seus parceiros no Breitbart, terão toldado a sua visão estratégica, que falhou ao não perceber a gravidade do background duvidoso de alguns dos políticos que tentou promover.



Estes fracassos terão também minado a posição que mantinha dentro do Breitbart, onde se deteriorou a relação com os executivos e os redatores, refere o jornal The New York Times, que realizou várias entrevistas no braço informativo do altright, principal bastião da extrema-direita norte-americana. Alguns dos seus colaboradores referiram que Bannon passou a estar desfasado da realidade.