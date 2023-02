"O Pacífico como campo de tiro". Coreia do Norte dispara mais dois mísseis balísticos

“O lançador de 600 milímetros de mísseis múltiplos mobilizado neste disparo serve como instrumento nuclear tático” e, afirmou a agência estatal de notícias da Coreia do Norte, KCNA.O mesmo órgão de comunicação confirmou o lançamento de dois projéteis, que visaram alvos militares a 395 e 337 quilómetros de distância.O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida,, estando uma reunião prevista para as 20h00 desta segunda-feira, segundo a agência de notícias japonesa Jiji.É, no entanto, pouco provável uma nova ronda de sanções das Nações Unidas contra Pyongyang, uma vez que estas já foram recentemente vetadas pela Rússia e pela China, que usaram como argumentos o atual contexto de guerra na Ucrânia e a polémica entre Pequim e Washington sobre os balões chineses encontrados nos céus norte-americanos.

Segundo o Ministério da Defesa do Japão, os dois mísseis atingiram uma altitude máxima de 100 e 50 quilómetros, respetivamente, atravessando uma distância de entre 350 a 400 quilómetros antes de caírem no oceano, já fora da zona económica exclusiva japonesa.

A Coreia do Sul também já reagiu ao mais recente lançamento de mísseis, avisando que, jogada que poderia aumentar drasticamente as tensões na península coreana.“O nosso Governo já deixou claro que as provocações da Coreia do Norte vão definitivamente ter um preço.”, avisou o Ministério sul-coreano dos Negócios Estrangeiros, em comunicado.Seoul, que viu os dois disparos desta segunda-feira como uma “provocação grave”, anunciou ainda sanções a quatro indivíduos e cinco entidades ligadas aos programas de armamento de Pyongyang.Já o Comando Indo-Pacífico dos EUA referiu que, apesar de o episódio não ter representado “uma ameaça imediata ao pessoal ou território dos EUA nem aos nossos aliados, os lançamentos de mísseis destacam o impacto desestabilizador dos programas ilegais de armas de destruição em massa e mísseis balísticos [da Coreia do Norte]”., sublinhou.Dois dias antes dos disparos destes dois mísseis, anunciados pelas forças militares norte-coreanas, a Coreia do Norte tinha já lançado um míssil balístico intercontinental (ICBM) para o mar da costa oeste do Japão. Esta manobra originou a realização de exercícios aéreos conjuntos dos Estados Unidos com a Coreia do Sul e exercícios individuais com o Japão, no domingo.

“É melhor pensarem em medidas para se defenderem”

Esta segunda-feira, a irmã de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, alertou contra a crescente presença de forças estratégicas norte-americanas na península coreana. “Estamos a examinar cuidadosamente a influência que essa presença exerce na segurança do nosso Estado”, declarou., clarificou. Está previsto que, ainda esta semana, os EUA e a Coreia do Sul realizem novos exercícios de simulação nuclear.A irmã do líder criticou também alguns especialistas que puseram em causa a capacidade dos mísseis balísticos intercontinentais., ameaçou.“Frisamos uma vez mais que a nossa vontade continua a ser fazer com que os piores maníacos, que fazem escalar as tensões, paguem pelas suas ações”, acrescentou Kim Yo-jong.O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte avisou também, na semana passada, que irá responder aos exercícios norte-americanos com “ações fortes e persistentes, sem precedentes”.Para Yang Moo-jin, professor na Universidade de Estudos Norte-coreanos em Seoul auscultado pela agência Reuters,O lançamento de mísseis desta segunda-feira é o terceiro teste realizado pelo regime de Kim Jong-un este ano, depois de no ano passado ter já disparado um número sem precedentes de mísseis, incluindo mísseis balísticos intercontinentais capazes de atingir os Estados Unidos.

