O Parlamento Europeu (PE) assinala o Dia Internacional da Memória do Holocausto

Após a cerimónia, na qual será observado um minuto de silêncio, Metsola e Herzog – que será também hoje recebido pelo secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg - vão inaugurar um memorial do Holocausto.O Dia Internacional da Memória das Vítimas do Holocausto, assinalado oficialmente no dia 27 de janeiro (sexta-feira), foi estabelecido pelas Nações Unidas em 2005 e recorda a libertação do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, que este ano marca o 78.º aniversário.Este ano também se assinalam os 75 anos da fundação do Estado de Israel.Na quarta-feira, o museu de Auschwitz-Birkenau anunciou que a Rússia não foi convidada para as comemorações do 78.º aniversário da libertação, pelo Exército Vermelho, deste campo de morte nazi, devido à invasão e guerra russas na Ucrânia.Construído na Polónia ocupada durante a Segunda Guerra Mundial, Auschwitz-Birkenau é o símbolo do genocídio perpetrado pela Alemanha nazi de seis milhões de judeus europeus, um milhão dos quais foi morto naquele campo entre 1940 e 1945, juntamente com mais de 100.000 não-judeus.