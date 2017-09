"O pior está à nossa frente" - ministro francês

Lusa08 Set, 2017, 23:40 | Mundo

"Há um momento onde se tocam os limites, onde os acontecimentos nos ultrapassam", lamentou o ministro.

"Não nos dividamos sobre estes assuntos. Reunamos todas as capacidades, porque o pior está à nossa frente", avisou Hulot, que se tornou uma das principais referências da luta pela defesa do ambiente, depois de ter animado durante um período prolongado uma popular emissão televisiva de descoberta da natureza.

A "multiplicação e a intensificação dos extremos climáticos" vai colocar problemas "às ilhas oceânicas de baixa altitude" no Oceano Pacífico e "o que é exceção em muitas áreas, incluindo entre nós o calor, vai tornar-se a norma", sublinhou o ministro.

"À força de negar a realidade, ela ultrapassa-nos e não estamos propriamente preparados", declarou Hulot. "Que tudo isto nos sirva de lição. Nunca se fará de mais. Serão sempre os homens, as mulheres, as crianças, os mais vulneráveis que são atingidos", acrescentou.

O furacão Irma, que devastou na quarta-feira as Caraíbas e ameaça o Estado da Florida, depois das Baamas e de Cuba, está com uma intensidade inédita no Oceano Atlântico e provocou uma forte destruição em várias ilhas das Antilhas, com um balanço humano de cerca de 20 mortos.

Este furacão está a ser seguido por outros dois, José e Katia.