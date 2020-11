O piscar de olhos de Merkel aos EUA de Biden

São conhecidas as difíceis relações do Presidente Trump com a União Europeia, em particular com a chanceler alemã.





Num pontapé de saída para um novo período, com um novo presidente, Angela Merkel falou de Joe Biden como um líder experiente que conhece a Alemanha e a Europa bem. "Nós somos aliados na NATO, partilhamos valor fundamentais... e interesses", disse.





Merkel disse que o momento agora é de trabalho "lado a lado" para atacar a pandemia, o aquecimento global, o terrorismo e para aprofundar o comércio livre.





Nos últimos anos Donald Trump esfriou as relações dos EUA com a Alemanha. Chegou a dizer que o país estava "refém da Rússia" por causa do negócio de gás, ameaçou aumentar as taxas de importação de automóveis e criticou de forma aberta Berlim por não estar a contribuir com o valor devido para a NATO.





Verdade seja dita, a necessidade de aumento das contribuições da Europa para a NATO é algo que já vem do tempo de Obama. A forma de o dizer é que foi completamente diferente.





Com isso bem presente, Merkel disse hoje que "nós alemães e nos europeus sabemos que temos que assumir maior responsabilidade nesta parceria. A América é e permanece o nosso aliado mais importante. Mas espera que nós, e bem, façamos maiores esforços para garantir a nossa segurança e para defender as nossas convições perante o mundo".





A chanceler alemã não deixou de referir a eleição da vice-presidente Kamala Harris, uma inspiração para muitas pessoas, disse, garantindo que estava ansiosa para trabalhar com ela e com Joe Biden.