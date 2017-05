O processo de reconciliação na Colômbia é muito "lento" - Juan Pablo Escobar

Lusa 06 Mai, 2017, 09:45 | Mundo

"Nós, colombianos, não temos uma cultura de reconciliação. Lamentavelmente, há décadas que pensamos que tudo tem que se resolver como no velho oeste, aos tiros", disse em entrevista com a agência Lusa o autor de "Pablo Escobar, o que o meu pai nunca me contou", um livro que acaba de ser lançado em Portugal e que Juan Pablo veio a Lisboa promover.

A Colômbia é um país que viveu em guerra nos últimos cinquenta anos. "As gerações que nasceram durante todo este período não têm uma cultura de paz", diz Juan Pablo Escobar, que reconhece, porém, uma "evolução positiva no país em termos de segurança".

"A Colômbia não é a mesma que se conhecia pelas más notícias. Creio que a Colômbia tem hoje uma grande capacidade de gerar boas notícias relativamente ao seu futuro", diz ainda o filho de Pablo Escobar, sublinhando que o processo de reconciliação é "lento" e que a estrutura do poder do país - distribuída pelo Governo, movimentos revolucionários e contra-revolucionários e narcotraficantes - não mudou substancialmente desde os anos 80.

"É exatamente igual", diz o filho do narcotraficante mais famoso da História. "O contexto proibicionista gera um ciclo vicioso com as mesmas políticas e a mesma violência. O que muda, simplesmente, são os nomes dos protagonistas", argumenta.

Juan Pablo Escobar vive atualmente em Buenos Aires, na Argentina, e segue pelos meios de comunicação social o que está a acontecer na Venezuela. Quando instado a comentar a situação no país manifestou alguma reserva, não se coibindo, porém, de acrescentar que lhe "custa" "ver o sofrimento de milhares, ou milhões de pessoas" e que o surpreende como um país que poderia "ser o Dubai da América Latina" é hoje "um exemplo triste de violência e falta de direitos".

O governo colombiano e as FARC assinaram em 26 de setembro de 2016, em Cartagena de las Indias, um acordo de paz concluído um mês antes, no final de cerca de quatro anos de negociações em Havana para terminar o conflito armado e a guerrilha mais antiga no continente americano. A maioria dos colombianos recusou, porém, esse acordo num referendo em 02 de outubro, o que levou o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a voltar à mesa das negociações. No final do ano passado, o Governo colombiano e a guerrilha das FARC anunciaram finalmente a conclusão de um tratado de paz para salvar o acordo histórico.

Este novo acordo de paz, assinado em novembro último e mediado por Cuba e pela Noruega, colocou um ponto final ao conflito armado.

O processo de paz na Colômbia foi reconhecido na pessoa do seu presidente, Juan Manuel Santos, com o Prémio Nobel da Paz em 2016.