"O que é o meu país?" Merkel emocionada apela alemães à união

emocionada, à beira das lágrimas, Merkel apelou os seus conterrâneos a lutar por um futuro comum que colha os frutos das suas diversas origens e contextos, relembrando a decisão de acolher em 2015 um milhão de refugiados que marcou e ajudou a definir o seu longo governo da Alemanha. Visivelmente, relembrando a decisão de acolher em 2015 um milhão de refugiados que marcou e ajudou a definir o seu longo governo da Alemanha. As liberdades abertas pela reunificação alemã há 31 anos trouxeram "tantas novas oportunidades" às pessoas da antiga Alemanha de leste, onde ela própria cresceu, mas que depois se viram perante "um beco sem saida", afirmou a líder alemá.



Angela Merkel lembrou que um jornalista escreveu o ano passado que ela "não era uma verdadeira alemã" depois dela ter afirmado aos repórteres em 2015 que "se tivermos de começar a pedir desculpa" ao mostrar simpatia durante a crise de refugiados "então este não é o meu país".



"Haverá dois tipos de alemães e de europeus - os originais e os adquiridos, que têm de provar a sua filiação todos os dias e a cada dia e podem chumbar no exame com uma frase como a da conferência de imprensa?", questionou a chanceler demissionária.



"O que é o meu país?" perguntou Merkel, para responder "cada um e todos os indivíduos devem sentir-se ouvidos e sentir que pertencem" e apelar a uma Alemanha "na qual construamos juntos o nosso futuro".



"Abram-se a encontros, sejam curiosos quanto a cada um, contem uns aos outros as vossas histórias e tolerem as vossas diferenças. Esta é a lição de 31 anos de unidade alemã", frisou.



A chanceler lembrou também as restrições às liberdades civis anunciadas no 30º aniversário, em 2020, em plena pandemia, considerando-as "uma das experiencias mais dificeis" dos seus mandatos enquanto chanceler.



Angela Merkel assumiu o poder na Alemanha em 2005, quando George W.Bush era Presidente dos Estados Unidos, Jacques Chirac chefiava o Governo francês no Eliseu e Tony Blair ocupava o cargo de primeiro-ministro em Londres. Deverá afastar-se quando o novo Governo saído das eleições do domingo passado tomar posse.