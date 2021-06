O que esperar da cimeira entre Joe Biden e Vladimir Putin

Tanto Joe Biden como Vladimir Putin reconhecem que a relação entre os dois países está num ponto crítico e não preveem grandes avanços nesta cimeira.O Presidente norte-americano admitiu que seria um passo importante se os EUA e a Rússia pudessem finalmente encontrar “estabilidade e previsibilidade” na sua relação, mas deixou claro que não seguirá os passos dos seus antecessores ao tentar alterar radicalmente os laços dos EUA com a Rússia. “Não estamos interessados numnem queremos uma escalada com a Rússia”, admitiu um funcionário da Administração Biden.afirmou Joe Biden., garantiu.Putin, apesar de reconhecer que a relação com o seu homólogo está num ponto crítico, reconhece, porém, que “ainda existem aspetos que requerem algumas comparações de notas, a identificação e determinação de posições mútuas, para que as questões de interesse mútuo possam ser resolvidas com maior eficácia”, afirmou o líder russo.

Quais os temas em cima da mesa?

Apesar de existirem temas de interesse comum, como o armamento e o aquecimento global, onde alguns especialistas preveem alguns progressos, em cima da mesa estarão maioritariamente temas sensíveis que prometem instalar um clima áspero entre os dois líderes.Outro dos temas quentes será a interferência russa nas eleições norte-americanas. Depois de Moscovo ter sido acusado de interferir nas eleições de 2016, a favor de Donald Trump, um novo relatório divulgado em março deste ano concluiu que Putin deu também ordens para tentar lesar a candidatura de Biden nas últimas eleições presidenciais, em novembro de 2020 A equipa de Biden irá também pressionar Vladimir Putin relativamente às suas preocupações sobre a segurança cibernética, depois de várias estruturas dos EUA terem sido alvo, nos últimos meses, de ataques informáticos que se suspeita serem de responsabilidade russa.. Putin, que foi apelidado de “assassino” por parte de Biden, deverá reiterar que este é um assunto interno e deixará pouca margem de manobra para discussões.Apesar de prometer diálogo, Biden disse "não poder garantir que a atitude de Putin vá mudar". "Os autocratas têm um poder enorme e não precisam responder aos cidadãos", afirmou o presidente dos Estados Unidos no final da cimeira do G7, na segunda-feira.Putin mostrou-se, porém, aberto à troca de prisioneiros, caso os EUA também o façam. “Se concordarmos em extraditar criminosos, claro que a Rússia fará isso, iremos fazê-lo, mas só se a outra parte – neste caso os EUA – aceitar fazer o mesmo e extradite os criminosos em questão para a Federação Russa”, afirmou o Presidente russo.A cimeira irá decorrer na cidade de Genebra, na Suíça. O último encontro entre líderes dos EUA e Rússia nesta mesma cidade foi em 1985. Ao contrário da cimeira entre Putin e o ex-presidente norte-americano Donald Trump, em 2018, não está agendada uma conferência de imprensa conjunta no final do encontro desta quarta-feira.