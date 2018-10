O que já se sabe sobre as bombas enviadas a opositores de Trump

Joana Raposo Santos - RTP25 Out, 2018, 22:50 | Mundo

Os engenhos são, na maioria, bombas rudimentares, consistindo em tubos de cerca de 15 centímetros preenchidos com materiais explosivos e posteriormente selados. Pelo menos um dos dispositivos continha projéteis, incluindo pedaços de vidro.



Todas as embalagens, exceto a enviada ao antigo vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, têm em comum o facto de serem envelopes de grande dimensão com plástico de bolhas no interior. Cada pacote possui seis selos com a imagem da bandeira norte-americana.



Seis dos envelopes têm ainda em comum a morada do remetente, que pertence ao escritório da congressista democrata Debbie Wasserman Schultz, mas com o apelido da mesma escrito incorretamente.





If you have info that could assist the #FBI's investigation of suspicious packages, call 1-800-CALLFBI (225-5324) or use https://t.co/iL7sD5efWD. If you observe suspicious activity that requires an immediate response, call 911 or contact local law enforcement immediately. pic.twitter.com/ZsFLKvXrKy — FBI (@FBI) 25 de outubro de 2018

Até ao momento, nenhuma das bombas detonou nem provocou qualquer ferido.

Donald Trump, o elo de ligação





Robert de Niro, Debbie Wasserman Schultz, Hillary Clinton, George Soros, Barack Obama, Eric Holder, Maxine Waters, Joe Biden e John Brennan. Fotos: Reuters

Time Warner Center – where CNN's New York offices are located – was just evacuated. The alarm went off as @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN were on air reporting the packages sent to the Clintons and Obamas. @ShimonPro reporting it was over "a suspicious package." pic.twitter.com/EYBsytil0o — 💀andrew👻kaczynski🎃 (@KFILE) 24 de outubro de 2018

Culpa é das “notícias falsas”?

A very big part of the Anger we see today in our society is caused by the purposely false and inaccurate reporting of the Mainstream Media that I refer to as Fake News. It has gotten so bad and hateful that it is beyond description. Mainstream Media must clean up its act, FAST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de outubro de 2018

Cinco dos dispositivos, incluindo os enviados a Barack Obama e Hillary Clinton, continham vestígios de enxofre e, de acordo com as autoridades, poderiam ter facilmente explodido devido à condição instável em que se apresentavam.Ryan Morris, fundador de uma empresa que fornece treino com explosivos a militares, examinou imagens dos pacotes e considerou que os dispositivos poderiam ter causado graves danos corporais ou até mortes, mas acredita que não foi esse o objetivo dos responsáveis.“Quem quer que tenha feito isto está apenas a tentar provocar medo”, declarou Morris. “Existem múltiplos métodos mais sofisticados que teriam funcionado, caso realmente o quisessem”.A unidade de contraterrorismo do FBI, que está agora a verificar a ligação existente entre os casos, revelou que é possível que outros pacotes tenham sido enviados por correio e que não tenham ainda sido descobertos. A agência solicitou ainda à população norte-americana que a contacte caso tenha alguma informação relevante acerca dos acontecimentos.Democratas, opositores de Trump e, no passado, alvos de críticas por parte do Presidente norte-americano. Estes são os três fatores que unem as personalidades a quem, até ao momento, os explosivos foram enviados.O primeiro engenho explosivo a ser descoberto estava em Nova Iorque, na caixa de correio da casa do filantropo e investidor George Soros, um dos 30 homens mais ricos do mundo e apoiante do Partido Democrático. Este mês, Trump tinha criticado Soros pelo dinheiro que tem doado aos democratas.Na noite de terça-feira, durante uma inspeção de rotina à correspondência, foi intercetado pelos serviços secretos um pacote com um explosivo endereçado à residência de Hillary Clinton, em Nova Iorque.Horas depois, já na quarta-feira, foi Barack Obama o alvo de um explosivo semelhante intercetado no Estado de Washington.No mesmo dia, um explosivo endereçado a John Brennan, funcionário dos serviços secretos dos Estados Unidos, ex-diretor da CIA e opositor de Trump que contribui regularmente para a estação televisiva norte-americana CNN, foi entregue no edifício da Time Warner Center, em Nova Iorque, onde ficam os escritórios do canal.Donald Trump dirigiu fortes críticas a Brennan no passado, chegando a descrevê-lo como o “pior diretor da CIA na história do país”. O Presidente dos EUA acredita que Brennan conspirou contra ele em conjunto com Robert Mueller, o principal investigador da interferência russa nas eleições norte-americanas de 2016.O pacote suspeito levou à evacuação do edifício e fez soar, em direto, os alarmes de emergência.Eric Holder, antigo procurador-geral dos Estados Unidos nomeado para esse cargo por Obama, também estava contemplado na lista de alvos. No entanto, o pacote que deveria ter recebido era um dos que continha, na morada do remetente, o escritório da congressista democrata Debbie Wasserman Schultz, na Flórida, tendo a embalagem sido devolvida para esse endereço, onde foi intercetada.Maxine Waters, congressista em Washington, também recebeu um pacote no seu escritório e uma segunda embalagem com o mesmo endereço foi descoberta num posto de correio de Los Angeles. No passado, Trump acusou Waters de demonstrar o lado “desequilibrado” do partido democrata e de ter “um QI extraordinariamente baixo”.Esta quinta-feira foi a vez de o Estado de Delaware ficar em alerta após as autoridades terem anunciado a descoberta de dois pacotes suspeitos dirigidos a Joe Biden, antigo vice-presidente dos EUA que, em março deste ano, Donald Trump apelidou de “fraco, tanto a nível físico como psicológico”.Robert de Niro, ator e diretor crítico de Trump, recebeu no mesmo dia um pacote semelhante aos restantes no edifício onde se encontram a sua empresa de produção e restaurante. As instalações chegaram a ser evacuadas, mas já se encontram novamente em funcionamento. Imagens de raio-X revelaram que o conteúdo da embalagem é também uma bomba-tubo.Em resposta a críticas que Robert de Niro fez em cerimónias públicas no passado, Trump chegou a referir que o ator “levou demasiadas pancadas na cabeça por lutadores de boxe nos filmes em que participou”.Na quarta-feira, Donald Trump condenou o envio dos pacotes suspeitos aos apoiantes do partido democrata, referindo-se a “atos abomináveis” e garantindo que “a violência política não tem lugar nos Estados Unidos”.No entanto, esta quinta-feira afirmou que os cenários turbulentos causados pela tensão política são culpa dos seus opositores. “Uma grande parte da fúria que vemos na nossa sociedade é provocada pelas notícias falsas”, declarou Trump através da rede social Twitter.