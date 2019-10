O que muda no novo governo socialista

No novo governo há algumas mudanças de pasta e promoções de secretários de Estado a ministros. É o caso de Alexandra Leitão, que era secretária de Estado na Educação e passa agora a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública.

Também Ana Mendes Godinho deixa a Secretaria de Estado do Turismo para assumir a pasta do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.



Já Maria do Céu Albuquerque, até agora secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, passa a ministra da Agricultura.