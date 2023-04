"O quê?!". Orbán surpreso com declarações de Stoltenberg sobre adesão da Ucrânia à NATO

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, não gostou das palavras de Jens Stoltenberg e deitou água na fervura nas esperanças de Kiev relativamente à sua entrada para a aliança.“O quê?!”, disse Orbán no Twitter esta sexta-feira, em resposta a um artigo doque dava conta das declarações de Stoltenberg.A Hungria – país membro da NATO e da União Europeia – mantém relações tensas com a Ucrânia desde 2017, quando Kiev aprovou uma lei que restringiu as línguas minoritárias, impedindo os falantes de húngaro que vivem na Ucrânia de falarem na sua língua materna na esfera pública.A tensão entre os dois países acentuou-se desde o início da ofensiva russa, com Budapeste em desacordo com os restantes países membros em relação ao apoio prestado à Ucrânia.Por sua vez, Budapeste tem-se também mostrado contra a entrada da Ucrânia na NATO.

Apesar de ter votado a favor, em 2008, da eventual entrada da Ucrânia na aliança transatlântica, a Hungria é contra a aceleração desse processo.

e que foi considerado como um dos principais motivos para a invasão russa.Este é um ponto sensível e para além da Hungria, muitos dos países aliados têm-se mostrado reticentes relativamente à aceleração do processo de entrada da Ucrânia na NATO, temendo uma escalada do conflito.Os Estados-membros da NATO prometem continuar a apoiar o desenvolvimento da Ucrânia, para além da ajuda militar, mas não se comprometem com uma data para a entrada do país como membro da aliança.