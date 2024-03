"O que se está a passar em Gaza é uma catástrofe como não há memória recente", diz médico especialista

"Não há na história recente registo de tanta gente com tanta fome ao mesmo tempo", disse Nelson Olin.



"Ali não há onde fugir. Há de facto um muro a toda à volta de Gaza, que é pouco menor o que a Ilha Terceira nos Açores. Estamos a falar de um território verdadeiramente pequeno, com dois milhões de pessoas lá dentro, com um muro à volta e onde, neste momento, se passa fome e não há cuidados médicos", afirmou.



"Se isto não nos faz lembrar de imagens que já vimos durante a Segunda Guerra Mundial, eu não sei o que nos fará lembrar", declarou.



O médico especialista em ajuda humanitária alerta que a situação atual que se vive em Gaza "não vai terminar com um cessar-fogo" e terá implicações para as gerações vindouras.



"Há crianças neste momento que estão afetadas para sempre no seu crescimento e desenvolvimento", declarou.