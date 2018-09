O super-espião que abriu a crise no Governo de Merkel

RTP17 Set, 2018, 18:01 / atualizado em 17 Set, 2018, 19:36 | Mundo

Amanhã, terça feira, as figuras cimeiras da "Grande Coligação" vão reunir-se para decidir se deve ou não permanecer no seu cargo o chefe dos serviços de informaações BfV (Departamento Federal para a Defesa da Constituição). Para além da agenda formal da reunião, estará em causa o futuro da própria coligação, que inclui os democratas-cristãos de Angela Merkel, os social-cristãos de Horst Seehofer, e os social-democratas de Andrea Nahles.

Na véspera de uma cimeira decisiva





Com efeito, as posições encontram-se extremadas e o SPD tem vindo a exigir a substituição do chefe do BfV, Hans-Georg Maaßen. A uma pergunta do programa Berlin Direkt , da rádio ZDF, sobre a eventualidade de o SPD romper a coligação se não obtiver a destituição de Maaßen, respondeu o secretário-geral do partido, Lars Klingbeil, de uma forma estudadamente evasiva: "Tenho a certeza de que o resultado será que o sr. Maaßen tem de sair". E acrescentou que não acredita que a CDU/CSU continue a segurar Maaßen.





Klingbeil afirmou ainda que o SPD está "decidido" a manter-se firme nesta questão, porque não pode permanecer em funções alguém, como Maaßen, que "se tornou um porta-voz dos teóricos direitistas da conspiração". E lembrou também que "aí perdeu-se a confiança e o sr. Maaßen tem de sair, agora é a chanceler que tem de decidir".





Na realidade, a chanceler Angela Merkel e o ministro do Interior Seehofer, da CSU, encontram-se perante um difícil dilema, porque até agora têm-se oposto a que Maaßen seja demitido. Mas a pressão do SPD combina-se agora com o clamor de uma boa parte da oposição e a chanceler vai discretamente tomando distâncias face ao ministro Seehofer.





l, o partido liberal FDP declarou o seu apoio ao requerimento dos Verdes para que seja convocada a comissão parlamentar que tutela os serviços secretos. Segundo o liberal Konstantin Kuhle, responsável do partido para a política de segurança, criou-se "a impressão de que diferentes serviços de informações trabalham uns contra os outros, quando se trata de combater os extremismos de direita". Assim, segundo a versão online de Der Spiege , o partido liberal FDP declarou o seu apoio ao requerimento dos Verdes para que seja convocada a comissão parlamentar que tutela os serviços secretos. Segundo o liberal Konstantin Kuhle, responsável do partido para a política de segurança, criou-se "a impressão de que diferentes serviços de informações trabalham uns contra os outros, quando se trata de combater os extremismos de direita".





Kuhle comentava desse modo uma notícia do jornal Bild am Sonntag segundo a qual as secções do BfV en Bremen e na Baixa Saxónia tinham enviadopara os serviços centrais desse departamento informações sobre as organizações de juventude da AfD ("Alternativa para a Alemanha", de extrema-direita), e que essas informações permaneceram no gaveta durante seis meses.

As declarações que abriram a crise



Em 7 de setembro, o super-espião Hans-Georg Maaßen negara ao tablóide Bild a existência de informações fiáveis que comprovassem ter havido uma caça aos estrangeiros em Chemnitz.





Referindo-se, mais concretamente, a um vídeo de 26 de agosto que documentava essa caça na Johannisplatz, praça daquela cidade, afirmou também: "Não há provas de que o vídeo que corre na internet sobre este alegado incidente seja autêntico".





E, seguidamente, aventurou-se mesmo com a explicação de haver "bons motivos [para supor] que se trata de uma informação intencionalmente falsa, possivelmente para distrair a opinião pública do assassínio em Chemnitz".





A referência ao assassínio diz respeito ao esfaqueamento mortal de um cidadão alemão, em Chemnitz, para o qual se encontram detidos três suspeitos de nacionalidade estrangeira. A fuga de informações sobre a identidade dos suspeitos esteve na origem das manifestações contra os estrangeiros que desde então abalaram a cidade.





O ministro do Interior, Seehofer, tem feito o possível por segurar Maaßen no cargo. Confrontado com o aparente branqueamento das violências cometidas em Chemnitz por parte do chefe do BfV, Seehofer comentou : "O que aconteceu não foi bonito. Estamos a lidar com radicais de direita. estamos a lidar com episódios anti-semitas e também com um caso de crime violento". Os três fenómenos, disse ainda, têm de ser combatidos, analisados e, no que diz respeito ao crime violento, deve haver consequências".

A protecção dispensada pelo ministro do Interior ao super-espião foi logo alvo de críticas duras, principalmente vindas do quadrante social-democrata. O chefe do Governo da Baixa Saxónia, Stephan Weil, afirmou nomeadamente que essa protecção põe em dúvida a lealdade de Seehofer em relação a Merkel. E antecipou a posição que o SPD entretanto vem tomando sobre Maaßen: "Consideramo-lo intragável". Acrescentou também: "Recomendo que a srª Merkel aqui introduza urgentemente clareza, se o sr. Seehofer, no seu próprio interesse, não o fizer". Um debate parlamentar tempestuoso

Maaßen já teve entretanto de comparecer no Parlamento Federal, para se justificar pelas suas declarações. E o Parlamento discutiu em tempestuosa sessão plenária o significado político dessas declarações. Sem surpresas, a bancada da extrema-direita (AfD), tomou a defesa do super-espião, pela voz do líder parlamentar Alexander Gauland.

A discussão polarizou-se então com a resposta do social-democrata Martin Schulz, antigo presidente do SPD, que estabeleceu um paralelo entre a agitação da AfD e a do nazismo, nos anos 1930, e acrescentou dirigindo-se à bancada da extrema-direita que esta está destinada ao "caixote do lixo da História".

Ainda mais veemente, a co-presidente da bancada verde, Katrin Göring-Eckardt, falou da luta pela democracia na antiga RDA, para dizer que ela não foi feita "pela AfD nem pelos filhos da p ... que agora vão para a rua agitar e fazer a saudação hitleriana".

Uma posição frágil

A tormenta desencadeada pelas declarações feitas aolevou entretanto Maaßen a relativizar o seu conteúdo : num relatório enviado ao ministro Seehofer, ele já não põe em causa a autenticidade do vídeo, antes critica o título que lhe foi posto ("Caça ao homem em Chemnitz"), que considera ser manipulatório, para produzir um efeito político alarmista.

Maaßen encontra-se, entretanto, numa posição frágil que dificulta a Seehofer mantê-lo no cargo. Com efeito, a polémica surge pouco tempo depois de ter sido condenada a prisão perpétua Beate Zschäpe, única sobrevivente do grupo terrorista NSU, de ideologia nazi, que durante vários anos se dedicara a assassinar imigrantes, sem ser estorvado pelo BfV.





Apesar das infiltrações policiais no NSU, os assassínios foram sendo explicados pela polícia como "ajustes de contas" entre mafias estrangeiras. E mesmo o assassínio de uma agente da polícia pelo NSU ficou por esclarecer até ao dia em que dois cúmplices de Zschäpe empreenderam um mal sucedido assalto a um banco e, ao fugirem, foram cercados pela polícia, acabando aparentemente por se suicidarem para não serem capturados.





Só então as perícias balísticas realizadas permitiram identificar a arma dos dois assaltantes com uma que fora usada nos crimes do NSU. A revelação representou um fiasco espectacular para a polícia em geral e para o BfV em particular, levantando questões sobre a boa ou má fé do encobrimento à actividade criminosa do NSU, que objectivamente realizara durante anos.







alias Lothar Lingen, Em novembro de 2011, poucos dias depois de ser desmantelado o NSU, um agente do BfV, com oLothar Lingen, empreendeu destruir sistematicamente a documentação referente à organização "Thüringer Heimatschutz", a que pertencia o NSU como célula terrorista neo-nazi. O caso deu origem a uma investigação, ainda em curso, da Procuradoria-Geral da cidade de Colónia contra o então director do Departamento do BfV para a extrema-direita.











Um contacto comprometedor com a extrema-direita

Às revelações de Mas veio depois a saber-se que um informador do BfV estava de facto infiltrado numa mesquita que Amri frequentava. Agora, a oposição e os familiares das vítimas voltaram a lançar a mesma pergunta, dirigida ao super-espião, considerando "insuportável que a investigação sobre o atentado se eternize e ao longo dos anos se transforme num drama cujo fim não está à vista". Merkel terá já marcado um encontro com os familiares das vítimas para o início de outubro.Às revelações de Der Spiegel sobre três reuniões consecutivas em que Maaßen teria estado com a então dirigente da AfD, Frauke Petry, respondeu o super-espião confirmando o facto, mas explicando que os contactos com dirigentes partidários são parte necessária e normal da sua actividade.





O problema é que os encontros se realizaram em 2, 4 e 30 de novembro de 2015, quando a AfD não tinha ainda nada da importância política que ganhou apenas com as eleições de setembro de 2017. Tratava-se ainda, na altura, de um partido extraparlamentar.



O encontro de 4 de novembro de 2015, realizado no Ministério do Interior da Baixa-Saxónia, tinha ainda a particularidade de ter como objecto uma discussão sobre a eventualidade de o BfV começar a monitorizar os movimentos da AfD. Ou seja, o partido que devia ser espiado participava na discussão sobre os contornos dessa espionagem.





Outros temas abordados na reunião foram as ligações da organização local da AfD com grupos da extrema-direita já sob observação policial, e questões relativas aos refugiados. Segundo um dirigente local da AfD, Maaßen terá nessa reunião advertido a AfD contra o envolvimento com grupos violentos da extrema-direita. Maaßen reagiu afirmando que em momento algum se comportou como uma espécie de conselheiro da AfD.



Segredo de justiça violado, investigação com pés de barro



O mesmo tema das ligações de certos círculos policiais com a extrema-direita veio agora à superfície, quando transpirou para o exterior a identidade dos três suspeitos no esfaqueamento da vítima mortal de Chemnitz, detidos pela polícia.





Há, de qualquer modo, dúvidas sobre quem cometeu o crime, porque a única testemunha ocular diz ter visto um homem de baixa estatura a apunhalar a vítima, e o principal suspeito dessa acção é pessoa corpulenta. Além disso, não há impressões digitais suas na faca encontrada com sangue da vítima. O único motivo para a polícia o ter detido é o de se ter posto em fuga, mas também isso poderá explicar-se pelo facto de ter pendente um recurso sobre o seu pedido de asilo na Alemanha, rejeitado em primeira instância.





As incongruências policiais neste caso levaram já o seu advogado a pedir que o jovem seja libertado e colocado sob protecção policial, agora que foi identificado e é conhecido dos grupos de extrema-direita.



Violência nas manifestações de Chemnitz

Por outro lado, o negacionismo das violências cometidas em Chemnitz, tal como ele é patente nas declarações de Maaßen, é desmentido por um relatório policial daquela cidade, que descreve a situação na cidade em 27 de agosto, quando terminaram as manifestações da AfD e do movimento "ProChemnitz", e grupos de arruaceiros se espalharam pelas ruas, embuçados, a atirarem pedras e a procurarem estrangeiros. Entre outros desacatos, foi atacado um restaurante judeu.





Segundo o mesmo relatório, a polícia recebeu na noite de 27 de agosto várias informações sobre hooligans chegados a Chemnitz com origem noutras regiões alemãs: "Presumivelmente trata-se de pessoas que praticam intensivamente artes marciais e procuram confrontos". Na estação central de comboios foram referenciadas "duas pessoas com barras de ferro a caminho da Brückenstraße".





Entre as 9h e as 10h da noite terá havido, segundo o mesmo relatório, vários ataques de manifestantes de direita contra manifestantes de esquerda e contra estrangeiros: "Uma centena de mascarados (direita) procuram estrangeiros". E também "Vinte a 30 mascarados, armados com pedras, a caminho de Brühl, do restaurante [judeu] Schalom". O dono do restaurante foi ferido à pedrada no ombro direito.