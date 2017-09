O último fôlego de Rajoy contra referendo independentista na Catalunha

Foto: Reuters

Madrid quer travar desta forma o referendo independentista marcado para o dia 1 de outubro.



O primeiro-ministro Mariano Rajoy garante que tudo fará para impedir a consulta popular. Rajoy falava depois de um conselho de ministros extraordinário, ao início da tarde, em Madrid.



O Tribunal Constitucional de Espanha vai estar reunido ainda esta quinta-feira para apreciar o recurso de inconstitucionalidade apresentado pelo presidente do governo espanhol.



O Ministério Público também está a preparar ações judiciais contra todos os membros do governo da Catalunha e contra os deputados do parlamento catalão que permitiram a passagem da lei do referendo. Vão ser ainda investigadas todas as entidades envolvidas na organização da consulta.