O vírus está nos detalhes

O “diabo”, que bem sabemos estar nos detalhes, afinal não era o “terrorismo” ou os “imigrantes”. Acabámos de entrar em território desconhecido.

"Mais vale ser um cão em tempos de paz do que um homem em tempos de caos" (velho provérbio chinês)



Há pouco mais de dois meses, nas análises do que foi a segunda década do século 21, ninguém sequer ousou imaginar qual viria a ser o fator dominante da nova era que estava para começar.



Vamos olhar para 2020 como um ano de mudança profunda no nosso modo de vida. O grande problema é que não fazemos, ainda, a mínima ideia sobre a verdadeira extensão dessa viragem.



Já não é um “cisne negro” que ninguém apanhou antecipadamente – é uma espécie de monstro de tamanho invisível que nos vem recordar que os maiores riscos não são os aparentemente mais óbvios ou convencionais, como os discursos populistas gostam de explorar (terrorismo, os imigrantes, os refugiados, “o outro”).



A pandemia do COVID-19 está a mostrar-nos como é profundamente errado o delírio do nacionalismo egoísta que acha que “cada país deve tratar dos seus assuntos” (revejam os discursos dos atuais presidentes dos EUA e do Brasil na Assembleia Geral da ONU de 2019).



Tempos excecionais exigem comportamentos excecionais.



Vamos ter que ser menos egoístas e menos livres. Só nos resta sermos mais disciplinados e mais defensivos.



Numa sociedade que apela à euforia, à “satisfação permanente” e à aceleração de procedimentos e de “entrega”, um recolhimento coletivo soa a imposição contranatura.

Será o primeiro grande teste à resiliência coletiva das gerações pós “baby boomers”.Há pouco mais de dois meses, nas análises do que foi a segunda década do século 21, ninguém sequer ousou imaginar qual viria a ser o fator dominante da nova era que estava para começar.Já não é um “cisne negro” que ninguém apanhou antecipadamente – é uma espécie de monstro de tamanho invisível que nos vem recordar que os maiores riscos não são os aparentemente mais óbvios ou convencionais, como os discursos populistas gostam de explorar (terrorismo, os imigrantes, os refugiados, “o outro”).Tempos excecionais exigem comportamentos excecionais.Numa sociedade que apela à euforia, à “satisfação permanente” e à aceleração de procedimentos e de “entrega”, um recolhimento coletivo soa a imposição contranatura. Será diferente de 2008 – para pior

No plano económico, há que esperar o pior.



Se a crise de 2008, baseado em empréstimos concedidos de forma abusiva e insustentada, gerou tempestade financeira que obrigou os estados a intervir fortemente até que a curva parasse de descer, uma paragem global de semanas ou meses terá efeitos que ainda não conseguiremos imaginar completamente.



Os dez anos seguidos de crescimento económico e criação em emprego nos EUA – e sete ou oito na Europa – estão sob forte risco de ruírem em poucos meses, como um castelo de cartas.



O que se perdeu em empregos e riqueza entre o início de 2008 e o final de 2010 demorou quase o triplo do tempo a recuperar – e à custa de muita ajuda governamental.



O processo de reconstrução desta crise será necessariamente diferente. Vai implicar uma reconfiguração do tecido social.



Nestas medidas drásticas de contenção, o teletrabalho já está a ser chave para que alguma coisa continue a funcionar.



A questão que se coloca é: será que no fim de tudo isto, tudo vai voltar a ser o que era? Haverá um conjunto de empresas que vai optar por prosseguir um modelo de trabalho à distância de parte significativa dos seus colaboradores?

No plano económico, há que esperar o pior.Se a crise de 2008, baseado em empréstimos concedidos de forma abusiva e insustentada, gerou tempestade financeira que obrigou os estados a intervir fortemente até que a curva parasse de descer, uma paragem global de semanas ou meses terá efeitos que ainda não conseguiremos imaginar completamente.Os dez anos seguidos de crescimento económico e criação em emprego nos EUA – e sete ou oito na Europa – estão sob forte risco de ruírem em poucos meses, como um castelo de cartas.O que se perdeu em empregos e riqueza entre o início de 2008 e o final de 2010 demorou quase o triplo do tempo a recuperar – e à custa de muita ajuda governamental. A resposta só pode ser global

Se há lição que esta megacrise galopante nos tem mostrado é que a única forma de endereçar ameaças globais é apostar em respostas globais.



Os últimos anos proporcionaram a vitória eleitoral de personagens como Donald Trump ou Jair Bolsonaro, que desdenham o conhecimento científico e as grandes organizações internacionais.



Mas vão agora precisar muito dessas duas coisas fundamentais para uma sociedade livre e avançada, se não quiserem colocar os seus países no caos absoluto nos próximos meses.



Esta é a prova mais assustadora de que todos dependemos de todos. Para o mal (algo que começou na China está a afetar todo o mundo) mas também para o bem – só medidas globais conseguirão resolver problema global.

Se há lição que esta megacrise galopante nos tem mostrado é que a única forma de endereçar ameaças globais é apostar em respostas globais.Os últimos anos proporcionaram a vitória eleitoral de personagens como Donald Trump ou Jair Bolsonaro, que desdenham o conhecimento científico e as grandes organizações internacionais.Mas vão agora precisar muito dessas duas coisas fundamentais para uma sociedade livre e avançada, se não quiserem colocar os seus países no caos absoluto nos próximos meses. Os líderes têm que estar à altura

Não por acaso, Trump e Bolsonaro ambos tiveram, até há dias, um posicionamento negacionista sobre o problema, incentivando os seus apoiantes a dizerem que isto era tudo “fake news” dos media de que não gostam.



A “travel ban” de um mês que Donald Trump impôs a 26 países europeus, excecionando o Reino Unido e a Irlanda e sem ter tido sequer o cuidado de avisar previamente os seus supostos aliados do que ia decidir, faz temer o pior sobre a capacidade que o atual Presidente dos EUA terá para lidar com a dimensão desta ameaça.



Um dos pilares da relação do atual Presidente dos EUA com os seus apoiantes é dizer que os "media mainstream" são "fake". De tanto agitar esse fantasma, pôs milhões de americanos a acreditarem que os avisos e o aumento de gravidade das notícias sobre o Coronavírus seriam mesmo para desvalorizar.



Há poucos dias, Trump comparava a COVID-19 à gripe sazonal, agora chama-lhe "foreign virus", na receita básica de associar qualquer ameaça a algo que venha "de fora" e "não é americano.



Donald quis aproveitar esta situação a todos os títulos excecional para avalizar o "Brexit" e demonizar a UE -- agora que terá percebido que a sua estratégia inicial de ridicularizar o problema lhe pode rebentar nas mãos, com o alastramento de casos nos EUA.



Nos últimos dias, enquanto fazia piadas sobre esta crise e punha os seus apoiantes a dizer que o problema se tratava com "mel e leite quente", Trump era desmentido pelas autoridades de saúde federais e estaduais norte-americanas, numa espécie de duas realidades paralelas nos EUA.



Em setembro passado, quando mostrou um mapa propositadamente deturpado da rota do furacão "Dorian", já tinha levado o aviso de um responsável do FEMA: "Há linhas vermelhas que não se podem ultrapassar. Quando o Presidente mente sobre dados objetivos relacionados com a proteção dos cidadãos, é difícil voltar atrás".



Lembram-se do aviso, logo em 2016 após a eleição, de que não dava para confiar em quem se baseia na mentira descarada quando chegasse uma crise a sério? É isto.

Não por acaso, Trump e Bolsonaro ambos tiveram, até há dias, um posicionamento negacionista sobre o problema, incentivando os seus apoiantes a dizerem que isto era tudo “fake news” dos media de que não gostam.A “travel ban” de um mês que Donald Trump impôs a 26 países europeus, excecionando o Reino Unido e a Irlanda e sem ter tido sequer o cuidado de avisar previamente os seus supostos aliados do que ia decidir, faz temer o pior sobre a capacidade que o atual Presidente dos EUA terá para lidar com a dimensão desta ameaça.Donald quis aproveitar esta situação a todos os títulos excecional para avalizar o "Brexit" e demonizar a UE -- agora que terá percebido que a sua estratégia inicial de ridicularizar o problema lhe pode rebentar nas mãos, com o alastramento de casos nos EUA.Nos últimos dias, enquanto fazia piadas sobre esta crise e punha os seus apoiantes a dizer que o problema se tratava com "mel e leite quente", Trump era desmentido pelas autoridades de saúde federais e estaduais norte-americanas, numa espécie de duas realidades paralelas nos EUA.Em setembro passado, quando mostrou um mapa propositadamente deturpado da rota do furacão "Dorian", já tinha levado o aviso de um responsável do FEMA: "Há linhas vermelhas que não se podem ultrapassar. Quando o Presidente mente sobre dados objetivos relacionados com a proteção dos cidadãos, é difícil voltar atrás".Lembram-se do aviso, logo em 2016 após a eleição, de que não dava para confiar em quem se baseia na mentira descarada quando chegasse uma crise a sério? É isto. Só nos resta confiar

Vamos ter que confiar na OMS e nas autoridades de saúde dos países nacionais. E os líderes políticos não terão margem para derivas demagógicas e cientificamente discutíveis.



Não há tempo a perder e adiamentos de um ou dois dias podem custar muitas vidas.



E esta pode ser também uma oportunidade, pelas piores razões obviamente, para que se perceba de uma vez que a informação clara, responsável e esclarecida é um bem de interesse público que deve ser protegida e acarinhada.



Vamos ter que voltar a ler e ver media de referência e vamos ter que rejeitar teorias conspirativas de pululam nas redes sociais de forma cansativa e, essa sim, perigosamente infeciosa.



As gerações pós “baby boomers” não estão habituadas a lidar com questões de vida ou morte.



O 11 de Setembro de 2001 terá sido o único momento de alcance global equiparável (matou num só dia mais três mil pessoas; o COVID-19 já matou perto de 5 mil pessoas e ainda estaremos em fase muito inicial).



Iniciou longo período de ameaça terrorista que, tendo tido início nos EUA, se foi “espalhando”, qual vírus, para a Europa, Ásia e África – mas de modo muito mais gradual e pontual, prolongado pela década e meia seguinte.



Isto é muito diferente. Mais assustador, porque nos entra, literalmente, no corpo sem que nos apercebamos.



Porque nos muda todo o tipo de relações sociais e pessoais.



Porque nos ameaça hábitos diários que nos dão uma sensação de conforto e proteção.



Alexandre O’Neill avisava em poema: “O medo vai ter tudo”.



Depende de todos nós que o vírus não fique com tudo. Vamos ter que confiar na OMS e nas autoridades de saúde dos países nacionais. E os líderes políticos não terão margem para derivas demagógicas e cientificamente discutíveis.Não há tempo a perder e adiamentos de um ou dois dias podem custar muitas vidas.As gerações pós “baby boomers” não estão habituadas a lidar com questões de vida ou morte.O 11 de Setembro de 2001 terá sido o único momento de alcance global equiparável (matou num só dia mais três mil pessoas; o COVID-19 já matou perto de 5 mil pessoas e ainda estaremos em fase muito inicial).Iniciou longo período de ameaça terrorista que, tendo tido início nos EUA, se foi “espalhando”, qual vírus, para a Europa, Ásia e África – mas de modo muito mais gradual e pontual, prolongado pela década e meia seguinte.