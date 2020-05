Acompanhamos aqui a situação no país e no mundo relacionada com a Covid-19, a pandemia que está a afetar praticamente todo o mundo. Os dados mais recentes da DGS indicam que Portugal registou nas últimas 24 horas mais 13 vítimas mortais para um total de 1203 e mais 227 casos de infeção, para um total de 28810. De acordo com o último relatório da DGS há ainda a registar 3822 pessoas recuperadas, mais 494 do que nas últimas 24 horas. O número de internados baixou. Passou de 673 para 657. Aumentou no entanto o número das pessoas em Unidades de Cuidados Intensivos. Passou de 112 para 115.

Mais atualizações VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI



VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO NO MUNDO CLIQUE AQUI.



5h50 - EUA com 1.237 mortos nas últimas 24 horas



Os Estados Unidos registaram 1.237 mortos causados pela covid-19 nas últimas 24 horas, o que elevou o número total de óbitos para 88.730, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Os dados apontam para cerca de 400 óbitos a menos em relação ao dia anterior.



5h44 - Obama arrasa resposta de Trump à pandemia

Em mensagem de felicitações pelo diplomas das universidades com predominância negra (HBCU), o ex-presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Barack Obama, afirmo: "Antes de tudo, esta pandemia enterrou em definitivo a ideia de que os nossos responsáveis sabem o que fazem. Muitos deles nem sequer procuram fazer parecer que são responsáveis". Em mensagem de felicitações pelo diplomas das universidades com predominância negra (HBCU), o ex-presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Barack Obama, afirmo: "Antes de tudo, esta pandemia enterrou em definitivo a ideia de que os nossos responsáveis sabem o que fazem. Muitos deles nem sequer procuram fazer parecer que são responsáveis".