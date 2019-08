Obama pede rejeição de líderes que "normalizam sentimentos racistas"

RTP06 Ago, 2019, 10:44 / atualizado em 06 Ago, 2019, 10:45 | Mundo

"Nenhuma outra nação no mundo experiencia tiroteios em massa com a mesma frequência que vemos nos Estados Unidos", diz Obama | Fabrizio Bensch - Reuters

El Paso, Texas, e Dayton, Ohio. Dois massacres com menos de 13 horas de intervalo; mais de 30 pessoas assassinadas com armas legais.





Na segunda-feira o antecessor de Donald Trump na Casa Branca, Barack Obama, pronunciou-se nas redes sociais sobre os tiroteios, frisando o que considera ser a necessidade de leis de controlo de armas mais rígidas e rejeitando a linguagem utilizada por líderes que "normalizam sentimentos racistas" no país.





Primeiramente, Obama escreveu que os cidadãos norte-americanos "devem responsabilizar as autoridades públicas" e lutar por leis mais restritas. Disse ainda que o número elevado de tiroteios no país - 251 em apenas 216 dias - não é comum em nações desenvolvidas.







"Nenhuma outra nação no mundo experiencia tiroteios em massa com a mesma frequência que vemos nos Estados Unidos. Nenhuma outra nação desenvolvida tolera os níveis de violência armada que nós toleramos. Cada vez que isto acontece, dizem-nos que leis de armas mais rígidas não vão parar os assassinatos (…) Mas as provas mostram que podem parar alguns massacres", disse.











O ex-Presidente democrata mencionou também que as motivações por detrás do massacre em El Paso eram de cariz racista e com intenções de preservar a supremacia branca, frisando a importância de rejeitar tais ideologias.





Devemos rejeitar firmemente os discursos feitos por qualquer um dos nossos líderes que alimentam um clima de medo e de ódios ou que normalizam sentimentos racistas; líderes que demonizam os que não se parecem connosco, ou sugerem que outras pessoas, incluindo imigrantes, ameaçam a nossa forma de vida, ou se referem a outras pessoas como sub-humanas, ou insinuam que a América pertence apenas a um certo tipo de pessoas".





Obama terminou dizendo que a linguagem racista contra imigrantes e minorias étnicas originou "a escravatura e o Jim Crow, o Holocausto, o genocídio no Ruanda e a limpeza étnica nos Balcãs".

"São as doenças mentais e o ódio, não a arma"







Os comentários de Obama não referem o nome de ninguém em específico, mas surgem poucas horas depois de o Presidente Donald Trump desviar críticas de que a sua retórica anti-imigração tinha contribuído para a violência.







Durante um discurso na Casa Branca, Trump condenou o ódio e a supremacia branca.





"A uma só voz, a nossa nação deve condenar o racismo, a intolerância e a supremacia branca. Estas ideologias sinistras devem ser derrotadas", disse o Presidente norte-americano.





Contudo, Trump não expressou apoio por novas leis de controlo de armas e negou que o problema esteja na venda destas. Ao invés, pediu mais atenção para os casos de doença mental e da cultura de violência através da internet e de videojogos.





"A internet proporcionou um acesso perigoso para radicalizar, perturbar mentes e executar atos dementes (…) Temos de travar a glorificação da violência na nossa sociedade. Isto inclui os horríveis e medonhos jogos de vídeo que são agora tão comuns", referiu.







O Presidente colocou a culpa nas doenças mentais, dizendo que "são a doença mental e o ódio que desencadeiam tudo isto, não a arma".







"Devemos reformar as nossas leis sobre saúde mental para identificar melhor os indivíduos com perturbações mentais que possam cometer atos de violência", disse.





Trump apoia ainda a pena de morte para indivíduos que cometam homicídios em massa e crimes de ódio: "Hoje, instruí também o Departamento de Justiça para que proponha legislação que garanta que aqueles que cometam crimes de odio e homicídios em massa enfrentem a condenação à morte, sendo essa pena capital executada rapidamente, decididamente, e sem anos de adiamentos inúteis".



Retórica anti-imigração do Presidente







Porém, não respondeu às críticas de que a sua própria retórica contra a imigração ilegal possa ter contribuído para o aumento de ataques com motivações racistas.







As críticas referiram ainda que o suspeito do massacre no Texas, Patrick Crusius, publicou um manifesto na internet antes do tiroteio, que continha retórica racista e anti-imigração. O suspeito escreveu que o ataque seria "uma resposta à invasão hispânica do Texas".





Durante a campanha presidencial, Trump disse que entre os imigrantes mexicanos encontravam-se violadores, criminais e traficantes de drogas.





Recentemente, já enquanto Presidente, escreveu no Twitter que quatro mulheres congressistas – Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley, e Ilhan Omar – deviam "regressar aos lugares infestados de onde vieram". Estas legisladoras democratas são cidadãs norte-americanas.





No ano passado, Trump descreveu vários países africanos e distritos de maioria negra como "países de porcaria" (shithole countries).





O Presidente foi também alvo de várias críticas por se ter enganado no nome da cidade de Dayton, Ohio, referindo o nome de outra, Toledo.





"Que Deus abençoe a memória dos que morreram em Toledo, que Deus os proteja. Que Deus proteja todos desde o Texas a Ohio", disse.





Trump visitará El Paso na quarta-feira.



Em 2017, Trump disse que as pessoas que vão do Haiti para os Estados Unidos "têm todos SIDA" e lamentou que as pessoas que vinham da Nigéria nunca "regressariam às suas cabanas" quando vissem a América.