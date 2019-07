Obiang "satisfeito" com trabalho de filho e vice-presidente, seu possível sucessor

Lusa12 Jul, 2019, 07:38 | Mundo

Teodoro Nguema Obiang Mangue, conhecido como `Teodorín`, é o filho mais velho de Teodoro Obiang e é desde 2017 vice-presidente do país.

Em entrevista à agência Lusa em Malabo, Teodoro Obiang, no poder desde 1979, afirmou que o filho terá de se sujeitar ao processo de validação política do Partido Democrático da Guiné Equatorial (no governo, com a totalidade dos assentos no parlamento) se lhe quiser suceder dentro de cinco anos, quando termina o atual mandato.

"Aqui não há uma monarquia para suceder. É uma democracia. Ele pode apresentar-se como candidato, pode apresentar-se e se o povo o apoiar chegará a suceder-me democraticamente", disse Obiang, 77 anos, que cumpre em agosto 40 anos no poder.

"Creio que o vice-presidente, como jovem", é "aquele que lidera todas as organizações juvenis que se estão a formar [no país], em colaboração com os jovens da sua geração", disse, acrescentando: "Isso satisfaz-me".

Não esclarecendo se tenciona terminar o mandato, Obiang recordou que, em 2024, serão convocadas novas eleições. E aí, "só o povo, através dos partidos, decidirá quem será os candidatos".

Nas ruas de Malabo, a par de cartazes de parabéns ao Presidente, que fez anos a 05 de junho, algo que é habitual no país, são visíveis também `outdoors` com cumprimentos pelo aniversário de Teodorín, que completou 50 anos a 25 de junho, apresentando-o como "defensor da pátria" e "exemplo da juventude".

`Teodorín` foi sujeito a processos judiciais em França e nos Estados Unidos por suspeita de lavagem de dinheiro e é acusado por vários opositores de gastar em festas e em moradias dinheiro do erário público equato-guineense.

Fazendo um balanço dos seus 40 anos de governação, Teodoro Obiang considerou que o seu legado é uma "herança geracional" de passagem de testemunho para os mais jovens.

"Estamos a apoiar os jovens que vão ser os herdeiros da direção política do país, formando-os e educando-os", afirmou o Presidente, que destacou, nessa matéria, o trabalho do seu filho.

Teodoro Obiang concedeu entrevistas à Agência Lusa e ao jornal francês L`Opinion, depois da cerimónia de entrada do Partido Democrático da Guiné Equatorial (PDGE, no poder), como observador, na Internacional Democrática do Centro África (IDC, que representa partidos de centro-direita).