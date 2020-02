Obra de Christopher Bochmann tem estreia marcada na Universidade de Oxford

As duas obras do compositor britânico, professor em Portugal, onde está radicado desde 1980, serão acompanhadas por árias, canções e peças para instrumentos de tecla de compositores pré-românticos, de acordo com a página da soprano e o `site` do Pembroke College, de Oxford, onde se realiza o recital.

O Centro de Investigação & Informação da Música Portuguesa (Mic) destaca, por seu lado, a estreia absoluta de "Letter VI", dedicada ao compositor Robert Saxon ("Letter VI to Robert Saxon"), concluída já este ano pelo antigo professor do Conservatório Nacional e da Escola Superior de Música de Lisboa, e a versão para soprano e piano de "Four Poems", de 2017, duas obras publicadas pelo Mic.pt.

Bochmann, de 69 anos, catedrático da Universidade de Évora e compositor convidado do Pembroke College, durante esta temporada, é doutorado em composição pela Universidade de Oxford. Estudou igualmente com os compositores e pedagogos Nadia Boulanger e Richard Rodney Bennett.

Radicado em Portugal desde 1980, Bochmann foi professor do Instituto Gregoriano de Lisboa e da Escola de Música do Conservatório Nacional. Lecionou, durante 22 anos, na Escola Superior de Música de Lisboa, da qual foi diretor, de 1995 a 2001, e onde coordenou o curso de Composição, de 1990 a 2006.

Na Universidade de Évora dirigiu a Escola de Artes, de 2009 a 2017. É maestro titular da Orquestra Sinfónica Juvenil, desde 1984.

Em 2004, foi-lhe atribuída a Medalha de Mérito Cultural do Ministério da Cultura e, em 2005, foi agraciado pela rainha Isabel II com a Excelentíssima Ordem do Império Britânico.

Bochman, que compõe desde os 14 anos, tem escrito para solistas, música orquestral, de câmara e ópera.

Em entrevista para a base de dados do Centro de Investigação & Informação da Música Portuguesa, em 2014, afirmou: "Sinto uma grande proximidade com a música de Bach: identifico-me absolutamente com a ideia de que a música seja uma extensão ou uma expressão da vida. Sou capaz -- felizmente -- de chorar como resultado da audição da música... Talvez ela consiga transmitir estados de espírito, melhor do que qualquer outro meio de expressão".